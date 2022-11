Cute Queer-Pärchen: Frankie A. Rodriguez und Joe Serafini

„High School Musical“-Stars Franke A. Rodriguez und Joe Serafini spielen in der beliebten Disney-Serie ein schwules Pärchen – was ihnen nicht besonders schwerfällt! Schließlich sind die beiden nicht nur im echten Leben ebenfalls schwul, sondern auch noch zusammen! „Wir haben nicht wirklich ein Geheimnis draus gemacht, aber wir daten uns auch im echten Leben“, sagte Rodriguez bereits im Mai 2021 im Interview mit Hollywire. Mit ihren Rollen haben die beiden Geschichte gemacht, denn sie sind das erste offen schwule Paar im „High School Musical“-Franchise. Klar, sie sind nicht die erste queere Figur, aber die ersten, die ganz offen damit umgehen. Gerade für ein Unternehmen wie Disney ist das ein ziemlich großer Schritt, hält sich das Haus der Maus doch sonst eher mit queeren Inhalten zurück … Auf Instagram können Fans den beiden in ihrem Alltag zuschauen. Die beiden posten regelmäßig gemeinsame Bilder und sind einfach immer zuckersüß! Vor allem sind sie ein Vorbild für alle queeren Jugendlichen, denen es bisher an Vorbildern in den Medien eher mangelt. Allein deswegen haben sie eine große Fanbase – auch außerhalb der LGBTQ+-Community!