Shawn Mendes: Es kommt neue Musik!

Richtig gelesen! Shawn Mendes soll bald wieder neue Musik auf dem Markt bringen. Bereits Anfang des Jahres bestätigte der "If I Can't Have You"-Sänger Shawn Mendes, dass es ein neues Album geben wird. Um noch konzentrierter an seinen neuen Songs zu arbeiten, nahm sich Shawn Mendes sogar eine Social-Media-Auszeit. Doch dann kam die Corona-Pandemie und eine Vielzahl an Film- und Musikproduktionen mussten ohnehin verschoben werden. Seither fragen sich seine Fans, ob sie noch in diesem Jahr mit dem vierten Album rechnen können. Nun gab es eine direkte Nachricht von dem „In my Blood“-Sänger. Ein Fan-Account postete einige Fotos seines Idols und schrieb dazu: „Ich möchte so gerne neue Musik von diesem Typen“. Daraufhin kommentierte Shawn: „Bald ❤️ #SM4iscoming“. Diese Nachricht brachte die Fans in helle Aufregung. „Endlich! Ich freue mich so!“ und „Hoffentlich heißt das auch, dass Shawn dann nächstes Jahr auf Welttournee geht!“ sind einige Auszüge aus den Fan-Kommentaren.

Shawn Mendes: Neue Zusammenarbeit mit Camila Cabello?

Fans von Shawn Mendes und Camila Cabello würden sich extrem über eine Zusammenarbeit der beiden freuen. Unrealistisch ist dieser Gedanke nicht, denn immerhin war ihr gemeinsamer Track "Señorita" einer der erfolgreichsten Songs des Jahres 2019. Und auch heute ist er noch ein mega Ohrwurm. Was man sich auch gut bei dem 21-jährigen Kanadier vorstellen kann ist, dass er die Ereignisse der letzten Wochen hinsichtlich der rassistischen Vorfälle, welche auf der ganzen Welt stattfanden, in einen Song verarbeitet. Für den Kampf gegen Rassismus hat Shawn Mendes sogar einem Aktivisten einige Tage seinen Instagram-Account überlassen. Dem Sänger sind Werte wie Nächstenliebe und Gleichberechtigung sehr wichtig. Außerdem ist er ein großer Unterstützer der #BlackLivesMatter Bewegung. Wann genau Shawn Mendes sein neues Album nun veröffentlichen wird, hat er leider nicht preisgegeben. Was man allerdings mit Gewissheit sagen kann: Seine neuen Tracks werden bestimmt wieder wunderschöne Hits! ☺️

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!