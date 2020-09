Justin Bieber kündigt Comeback-Single an

Erst vor wenigen Wochen, hieß es noch er würde sein twitter-Account aufgeben, jetzt beschert er tausenden Fans via derselben App, die wohl beste News des Jahres: Justin Bieber droppt einen neuen Song!Das verriet der Mega-Star gestern auf seinem Account und löste damit eine richtige Euphorie-Welle aus! Schließlich sind wir den krassesten Ohrwurm des Jahres "YUMMY", trotz seiner Hartnäckigeit, (leider) schon lange losgeworden. Es wird also allerhöchste Zeit für einen neuen Track und der soll gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen…

Justin Bieber: "HOLY" Feature und Releasedatum

Schon in drei Tagen, am 18.9.20 soll es so weit sein, dann soll seine Single "HOLY" veröffentlicht werden und überall zu streamen sein. Auf dem Track, über den er noch nicht allzu viel verraten hat, ist aber noch ein krasser Star zu hören: Chance The Rapper! Der US-Star soll auch im Video zum Song zu sehen sein. Vom Dreh gibt es bereits einen Shot und der sieht mehr als vielversprechend aus! Justin sitzt mit strubbeligen Haaren, ölverschmiert und verschwitzt am Dreh-Set und schaut sich seine Kulisse an - HOT! 😍 Wir sind uns garnicht sicher, ob wir uns mehr auf diesen Anblick oder auf den Song freuen. Das Wochenende ist auf jeden Fall gerettet, so viel ist sicher – Danke Biebs!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!