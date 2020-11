Shawn Mendes: So kam es zum Song mit Justin Bieber

Das steckt hinter "Monster" von Justin Bieber und Shawn Mendes

In seinem langen Interview mit Zane Lowe sprach Shawn Mendes über sein kommendes Album "Wonder". Natürlich kam da auch die coole Kollabo mit Justin Bieber beim Song "Monster" auf. Der Sänger erklärt dazu, dass er den Track schon vor längerer Zeit geschrieben hatte, aber noch nicht produziert: "Und plötzlich hatte ich ihn mal wieder angehört, als sich meine Freundschaft zu Justin gerade entwickelte. Dann rief ich ihn an und erzählte ihm davon und er war an Bord." Denn das Thema von "Monster" beschätfigt Justin Bieber mindestens genauso sehr wie Shawn Mendes: "Es geht darum, wie die Gesellschaft Stars auf ein Podest stellt, zusieht, wie sie fallen und das zur Unterhaltung wird. Das ist hart. Und er war sofort mit dem Herzen dabei."

Shawn Mendes super happy über Zusammenarbeit mit Justin Bieber

Im Talk schwärmt Shawn Mendes extrem von Justin Bieber und dessen Einfluss auf seine Karriere: "Das hat sich so gut angefühlt, weil er der Grund war, wieso ich angefangen habe zu singen. Ich war 9 als ‚One Time‘ rauskam und das hat mich total gepackt. Er war mein Elvis." Kein Wunder, dass es für Shawn Mendes eine außergewöhnliche Erfahrung war mit Justin Bieber an "Monster" zu arbeiten: "Und dann mit genau diesem Menschen eine Konversation zu führen und dass seine und meine Wahrheit in diesem Song zusammenkommen – dadurch fühlt es sich wie einer meiner besondersten Songs an, die ich geschrieben habe. Je öfter ich ihn höre, desto mehr tauche ich ein. Es ist nicht nur über Promis. Das ist das Leben."

