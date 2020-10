Justin Bieber: Fans lauern vor seinem Haus

Seit jungen Jahren steht Justin Bieber im Fokus der Öffentlichkeit und gewährt seinen Millionen Fans auf Instagram und Co. auch gerne private Einblicke in sein Leben. Während der Quarantäne veranstalteten der Sänger und Ehefrau Hailey sogar regelmäßig Livestreams aus ihrem Haus, bei denen es teilweise ganz schön intim wurde. Trotzdem legt das Paar großen Wert auf seine Privatsphäre – und eine Sache geht Justin so richtig auf die Nerven: Wenn Fans ihm vor seinem Haus auflauern!

Justin Bieber macht Fans eine Ansage

Erst vor Kurzem zogen Der „Holy“-Sänger und seine Liebste in eine 11.000-Quadratmeter-Villa nach Beverly Hills, wo sie sich regelmäßig mit unerwünschtem Besucht rumschlagen müssen. Deshalb machte Justin seinen Fans nun eine deutliche Ansage! „Wie könnt ihr euch selbst davon überzeugen, dass es nicht völlig unangemessen und respektlos ist, vor meinem Haus zu warten, um zu gaffen, zu starren und Fotos zu machen, während ich rein und raus gehe“, wetterte er in seiner Instagram-Story und stellte klar: „Dies ist kein Hotel. Es ist mein Zuhause!“

Justin Bieber hatte mehrere Stalker

Es ist nicht das erste Mal, dass der Musiker sich mit diesem Problem herumschlagen muss. Immer wieder hatte er mit Stalkern zu kämpfen, einige gingen sogar so weit, dass sie versuchten, auf sein Grundstück zu gelangen und in sein Haus einzubrechen. 2017 wurde eine Frau von Biebers Sicherheitskräften in seiner Villa erwischt, zum Glück bevor sie zu Justin vordringen konnte.

