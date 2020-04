Justin Biebers Sex-Geheimnis

Dass Sex zu den Lieblingsbeschäftigungendes Popstars gehört, ist nichts Neues. Schließlich hatte Justin Bieber schon Anfang des Jahres sein krasses Sex-Geheimnis gelüftet. Demnach mag er es nicht nur immer und überall, sondern am besten auch richtig wild! Wie schnell Hailey und Justin Bieber von ihrer Lust überkommen werden, bekamen ihre Fans jetzt sogar per Livestream zu sehen.

Hailey und Justin fallen im Live-Stream übereinander her

Neben prominenten Live-Gästen wie Tom Holland, zeigt Justin Bieber auch viele Einblicke in sein Privatleben. Er und seine Ehefrau Hailey verbringen die Quarantäne in ihrem Haus in Kanada. Da normale Pärchen-Beschäftigungen wie kochen, Serien gucken und einfach auf dem Sofa kuscheln zwar super happy machen, aber schnell zu langweilig werden, entscheiden sich die beiden wohl öfter für den Weg ins Bett.

Justin Bieber bricht Live-Stream für Sex ab

Während seine Frau den Zuschauern ein paar wertvolle Tipps zur Hautpflege nahelegte, begann Justin Bieber ihr sanft über den Rücken zu streicheln. Als seine Hand dann über ihren Hals bis zu ihrem Gesicht strich, verlor Hailey den Faden. Dann wurde es ganz still, und auch wenn man es nicht hören konnte, knisterte es mächtig zwischen den beiden! Hailey warf ihrem Mann einen innigen Blick zu und noch bevor man Justins Reaktion sehen konnte, beendete der den Livestream. Auch wenn wir ab da nichts mehr sehen konnten, dürfte nach diesen heißen Szenen jedem klar sein, welchem Hobby sich Hailey und Justin Bieber gewidmet haben. An Leidenschaft dürfte es ihrer Ehe nicht fehlen…

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!