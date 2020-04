Justin Bieber im Livestream mit Tom Holland

Da staunten die 116 Millionen Zuschauer nicht schlecht: Justin Bieber ging am Dienstagabend mit Tom Holland Live auf Instagram. Die Fans flippten aus, als sie den englischen Schauspieler im Livestream von Justin sahen:„Tom Holland und Justin Bieber zusammen live??? Kann nicht sein“, schrieb ein Fan auf Twitter. Andere Fans konnten ihren Augen nicht trauen posteten "🤩" oder "😭" in die Kommentare. Und auch der Schauspieler selbst konnte nicht verheimlichen, dass er super happy als Überraschungsgast war!

Tom Holland und Justin Bieber in Quarantäne

Beide Stars befinden sich wegen der Corona-Krise momentan in Quarantäne. Wie viele andere Stars auch, vertreiben sie sich die Zeit auf Instagram unter anderem auch mit Livestreams! Das freut natürlich die Fans, die ihren Idolen so ein wenig näher sein können und sich zuhause nicht langweilen! Zum Glück ist Tom Holland zurück auf Instagram. Vor kurzem hat er die App nämlich gelöscht! Außerdem verrät Tom im Talk mit Justin Bieber, dass er momentan an einem neuen Projekt arbeitet, dafür war "Spider-Man"-Star Tom Holalnd vor kurzem noch in Deutschland! Doch nach dem ersten Tag am Set wurden alle nach Hause geschickt und die Dreharbeiten pausiert. Seitdem ist er wieder zurück in London, wo er die momentane Isolation mit seiner Familie verbringt.

Justin Bieber und Tom Holland lösen Twitter-Hype aus

Auf Twitter liefen die Fans zur Höchstform auf! Unzählige Memes fluteten über Nacht das soziale Netzwerk – und zugegeben sie sind wirklich zum schreien. Vom "Vogue"-Cover auf dem Hailey Bieber durch Tom Holland ersetzt wurde, bis hin zu Jimmy Neutron der Jimmy Neutron die Hand reicht! Den kreativen Gedanken der Follower sind scheinbar keine Grenzen gesetzt – hier zeigen wir euch unsere Lieblings-Memes:

Tom Holland and Justin Bieber pic.twitter.com/rUJdnHQBjM — Anto (@otusaku) April 1, 2020

Tom Holland and Justin Bieber are on insta live together??? Simulation is buggin pic.twitter.com/fuoRt8RS7G — jel ✪ (@spiderboy_peter) March 31, 2020

#BreakingNews : Here's an exclusive look at VOGUE Magazine's March cover featuring Justin Bieber and Tom Holland pic.twitter.com/mMuOlQWo3L — shivi 🌻 (@rauhlmeezy) April 1, 2020

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!