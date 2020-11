Fans rasten wegen neuem Foto von Shawn Mendes und Camila Cabello aus

Camila Cabello und Shawn Mendes schweben wieder auf Wolke 7, seit sie nach einer längeren Trennung wieder zusammen Zeit verbringen können. Camila war nämlich für Dreharbeiten zur Realverfilmung von Cinderella in England. Erst vor einigen Wochen gab es die süße Reunion von Traumpaar Camila Cebello und Shawn Mendes. Seit dem posten die beiden Sänger wieder regelmäßig süße Pics zusammen. Zur Freude aller Fans, die haben nämlich sogar schon spekuliert, ob sich Shawn Mendes und Camila Cabello womöglich getrennt haben. Doch zum Glück gab es relativ schnell Entwarnung, die beiden sind so happy, wie nie. Ihr neustes Kussfoto brachte Fans in den Kommentaren zum Ausrasten …

Shawn Mendes & Camila Cabello: Knutschfotos an Halloween

Happy Halloween! Shawn Mendes und Camila Cabello scheinen ziemliche Halloween-Fans zu sein. Denn auch wenn Partys wegen Corona dieses Jahr nicht wirklich möglich waren, warfen sich die beiden Stars in Schale. Shawn ging als er selbst, nur verprügelt. Etwa eine Hommage an sein "Stitches" -Musikvideo? Camila verkleidete sich als Hexe Belinda. Beide posteten glückliche Bilder aus ihrem Garten, darunter auch ein Kussfoto, welches Fans natürlich total ausrasten lässt: "Das süßeste Paar ever", "könnt ihr mich adoptieren?", "das zweite Bild ist am süßesten" oder "die beiden sehen SOOOO glücklich aus" sind Kommentare, die man besonders häufig unter dem Foto liest. Wir finden auch, dass die beiden super happy aussehen und hoffen auf noch mehr süße Knutschfotos des Paares.

Shawn Mendes ist außerdem für den goldenen BRAVO-Otto nominiert – in der Kategorie "Sänger/in international" könnt ihr für ihn voten!

