So lernten sich Shawn Mendes und Camila Cabello kennen

Seit gestern können Fans von Shawn Mendes den Kanadier in seiner Dokumentation "In Wonder" ganz privat und hinter den Kulissen erleben. In einer Szene mit Camila Cabello schildern die beiden ihre erste Begegnung und teilen ihre Gedanken von damals mit den Zuschauern: "Camila war in Fifth Harmony und wir waren beide Support-Acts. Das war meine erste richtige Tour! Ich war mit dem kürzesten Set als Erstes dran und dann sie. Das war vor 5 Jahren, verrückt." Camila Cabello ergänzt: "Er war immer mega fokussiert und ich habe ihn nie wirklich gesehen auf dieser Tour, weil er immer aus seinem Bus raus und wieder rein ist, Gitarre gespielt und Songs geschrieben hat! Ich fand ihn süß, aber ich dachte immer 'Er macht anderes Zeug, also was soll's‘."

Wie haben Shawn Mendes und Camila Cabello danach zueinandergefunden?

Ein wenig später trafen sich die beiden Backstage auf einer Taylor Swift-Tour wieder, bei der Shawn Mendes Support-Act war. "Ich bin in sein Umkleidezimmer, um ‚Hi‘ zu sagen und wir haben angefangen, einen Song zu schreiben", erzählt Camila Cabello. "Danach haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, weil wir zusammen diesen Song hatten und mit diesem eine ganze Tour zusammen gemacht haben. Ich mochte ihn wirklich sehr. Ich vermute er mochte mich auch, aber ich weiß es nicht", fährt die Sängerin fort. Aus der Freundschaft ist mittlerweile mehr geworden und so sind die beiden seit über einem Jahr zusammen. Um ihr Liebes-Glück zu zeigen, haben Shawn Mendes und Camila Cabello vor kurzem sogar einen kleinen Hundewelpen adoptiert! Das lange Warten aufeinander scheint sich wirklich gelohnt zu haben und wir wünschen den beiden für die Zukunft weiter alles Gute!

Wenn du Fan von Shawn Mendes bist, dann stimme hier bei der BRAVO-Otto-Wahl 2020 in der Kategorie "Sänger/-in international" für ihn ab!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

