"Game of Thrones" verändert das Leben von Shawn Mendes

In einem Post auf Instagram hat Shawn Mendes seinen Fans, die er im November mit einem Konzertfilm überraschte, ein paar Blicke hinter die Kulissen der Wonder-Ära gegeben. Doch nicht nur die Bilder und Videos bekommen Aufmerksamkeit von den Fans, sondern auch die Caption! Dort schrieb der "Wonder"-Sänger: "Ich habe vor drei Tagen angefangen 'Game of Thrones' zum allerersten Mal zu schauen. Bin ich sehr spät dran? Ja. Wird mein Leben wieder so sein wie vorher? Nein. Der. Winter. Kommt." In der Tat ist Shawn Mendes sehr spät dran, denn die letzte Staffel von "Game of Thrones" ging bereits 2019 zu Ende. Doch man kann es ihm nicht übel nehmen, so beschäftigt wie er die letzten Jahre immer war…

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Fans geben Shawn Mendes einen „Game of Thrones“- Rat

In den Kommentaren lassen die Fans von Shawn Mendes (hier findest du Gründe, warum "Wonder" sein bestes Album bisher ist) nicht nur ihre Begeisterung wegen der neuen Bilder und Videos freien Lauf, sondern sie warnen ihn auch vor "Game of Thrones": "Hör am besten vor der letzten Episode auf lol", ist nur eins der vielen Kommentare. Das könnte daran liegen, dass Fans der Serie nicht so glücklich über die letzte Staffel und vor allem die letzte Episode waren. Hoffentlich gibt uns Shawn noch weitere Updates, während er die Serie schaut und vor allem, ob er sich für das Skippen oder Angucken der letzten Folge entschieden hat! 👀

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->