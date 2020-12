Private Einblicke bei Shawn Mendes und Camila Cabello

Nachdem Shawn Mendes und Camila Cabello ihre Liebe lange geheim gehalten haben, können sie jetzt endlich dazu stehen. Die beiden sind so happy wie nie und zeigen das auch auf ihren Social Media Kanälen – zur Freude der Fans. Erst kürzlich haben Shawn Mendes und Camila Cabello ganz private Videos veröffentlicht, die ganz deutlich machen, wie verliebt die beiden sind. In einem Interview haben Shawn Mendes und Camila Cabello außerdem auch verraten, was sie bei ihrem ersten Treffen voneinander dachten. Je mehr man über das junge Paar erfährt, desto deutlicher wird jedoch, dass die beiden füreinander bestimmt sind. Wenn man sich die Videos so anschaut, merkt man, dass die beiden Sänger ihre Zweisamkeit total genießen. Und an dieser Stelle ein kleiner Warnhinweis: Als Single denkt man sich schnell mal "ich will genau das, was die haben." Aber genug geschmachtet, denn jetzt wurden private Chat-Verläufe von Shawn und Camila veröffentlicht, die ziemlich lustig sind …

Zustimmen & weiterlesen



Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.



Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem



Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung . Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion ein Video ausgewählt, das an dieser Stelle den Artikel ergänzt.Für das Abspielen des Videos nutzen wir den JW Player der Firma Longtail Ad Solutions, Inc.. Weitere Informationen zum JW Player findest Du in unserer Datenschutzerklärung.Bevor wir das Video anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. in unserem Datenschutzmanager Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Privater Chat-Verlauf von Shawn Mendes und Camila Cabello veröffentlicht

Am 7. Dezember hat Shawn Mendes die Deluxe-Version von seinem neuen Album "Wonder" veröffentlicht und Fans mit 24 Songs beglückt. Darunter auch der Weihnachtssong, den Shawn und Camila Cabello gemeinsam gemacht haben. Natürlich ist er deshalb aktuell auch auf Promo-Tour und gibt viele Interviews. Für die "Late Late Show" mit James Corden hat Shawn Mendes beim beliebten Format "Spill your guts or fill your guts" mitgemacht. Dort werden Stars pikante Fragen gestellt, die sie beantworten müssen. Wer sich nicht traut, muss etwas super ekelhaftes essen. Moderator James forderte Shawn dazu auf, die letzten fünf Nachrichten zwischen ihm und Freundin Camila Cabello aus ihrem privaten Chat-Verlauf vorzulesen – und er hat's getan!

"Puh, das ist zum Glück halb so wild. Sie hat gesagt: 'Ist es ekelhaft? Wie läuft's? Ewwww'

Und ich habe geantwortet: 'Das Interview war super, aber jetzt muss ich ein paar ekelhafte Sachen essen.'

Und sie: 'Das ist mega! Machst du Spill your guts mit Matt?'

Ich: 'Nein nur ich, bin jetzt schon total angeekelt.'

Und sie: 'Schei*e man, was ist das Schlimmste, das es zu essen gibt?'

Moderator James Corden hat sich sicherlich etwas Spannenderes erhofft, aber irgendwie ist es doch total süß zu sehen, dass die beiden über ganz normale Dinge sprechen, wie ein ganz normales Paar und gleichzeitig auch wie beste Freunde. Die beiden sind echt süßer als die Weihnachtsplätzchen, die ich mir vor Neid gerade reinschaufel. 😭❤️

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Shawn Mendes ist übrigens für den goldenen BRAVO-Otto 2020 nominiert. In der Kategorie "Sänger/-in international" könnt ihr noch bis zum 13. Dezember für ihn voten!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->