Er ist ein mega Sänger, weltweit erfolgreich, Millionen Fans himmeln ihn an: Shawn Mendes hat in seinem Leben schon viel erreicht. Nur eins nicht: Tiktok zu mastern 💪🏼 Auf seinem Account @shawnmendes folgen dem 22-Jährigen 5.5 Millionen Menschen – die sich am liebsten über seine Tiktoks lustig machen.

Shawn Mendes: ausgelacht für seine Tiktoks

Er tanzt, knutscht mit seinem Schatz Camila Cabello, singt . . . Seit knapp einem Jahr ist Shawn Mendes nun auf Tiktok aktiv. Doch der Account hat nicht den Ruf, dass Shawn hier mega professionelles Zeug postet. Nein! Shawn postet hier viel random Stuff, der so gar nicht nach den krassen Tiktok-Videos aussieht, die man von anderen Stars der Plattform kennt. Und das bringt seine Follower zum Lästern! Natürlich ist der Ton seiner Community total cute, dennoch sind die Tiktok-Follower ehrlich, wenn es Shawns Tiktok-Skills geht. Die Kommentare zu seinen Clips sind dabei fast noch witziger als die Clips selbst: „Wie jemand, der Tiktok das erste mal ausprobiert“, schreibt eine Userin. „Er hat jetzt also die Effekte entdeckt!“, ein anderer. „Geht’s dir gut, Shawn?“, will ein Zuschauer wissen. Eine andere Followerin meint: „Das ist wie meinem Opa beim Facetimen zu zu schauen!“ 🙈

Shawn Mendes: so fühlt er sich nach den frechen Tiktok Kommentaren

Das gute an Shawn: der Sänger nimmt sich selbst nicht so ernst und lacht über sein (nicht vorhandenes) Tiktok-Talent! In einem Interview mit dem US GQ-Magazine auf YouTube reagiert Shawn auf die lustigen Kommentare zu seinen Tiktok Videos mega entspannt: „Ich fühl mich echt wie ein Opa, wenn ich auf Tiktok bin“, lacht er, „Es gibt so viele Filter und Funktionen – in meiner Jugend gab’s das nicht. Auf Vine konnte man nur aufnehmen. Fertig. Ach… die gute alte Zeit!“

Shawn Mendes: kein Star auf Tiktok?

Shawn startete 2013 mit gerade mal 15 Jahren seine Karriere auf YouTube und der social Plattform Vine. Mitte 2014 gehörte er zu den meist-gefolgten Accounts auf Vine – und sein Content verhalf ihm, den Grundstein für seine hammer Karriere zu legen. Aktuell begeistert er gerade wieder alle mit seinem neuen Album „Wonder“ . Shawn ist ein Star, aber sicher kein Neuling, wenn es darum geht, selbst Videos zu erstellen und zu posten. Doch bei den teils krassen und aufwendigen Clips von anderen Creatoren auf Tiktok zieht selbst ein Superstar wie Shawn Mendes den Kürzeren. „Wenn ich versuche, zu tanzen fühle ich mich wie ein alter Mann!“, lacht er, „Ich glaub ich werde in Tiktoks nicht mehr besser. Aber vielleicht sollte ich auf Tiktok das machen, was ich früher auf Vine gemacht habe. Vielleicht ist das besser!“

So oder so: witzig ist Shawns Content auf jeden Fall – so lange Shawn einfach Shawn bleibt! Und für seine noch lustigere Art MUSS man ihn lieben! ❤️

