Shawn Mendes veröffentlicht Handynummer: "TEXT ME!"

Shawn Mendes veröffentlicht Handynummer!

Die Handynummer eines Stars zu besitzen ist vermutlich der größte Traum eines jeden Fans. Heutzutage ist es gar nicht so unwahrscheinlich geworden. Viele Stars wollen ein engeres Verhältnis zu ihren Fans aufbauen und weniger Zeit auf Social Media verbringen, die Lösung: private Chats. Erst kürzlich hat Lili Reinhart Fans ihre Nummer verraten, damit man mit dem "Riverdale"-Star chatten kann. Wie das geht? Die "Community App" macht's möglich. Jetzt hat sich auch Shawn Mendes eine Nummer zugelegt! Der "Wonder" Sänger wird immer offener, wenn es um sein Privatleben und seine Vorlieben geht. Shawn Mendes hat sogar mal private Chat-Verläufe von ihm und Camila Cabello veröffentlicht. Jetzt könnt auch ihr an seine Handynummer kommen. Wir erklären euch, wie es funktioniert.

Community App: Wie kann man mit Shawn Mendes chatten?

Diesen Aufruf postete Shawn Mendes in seiner Story, den Post findet ihr jetzt auch in seinen Highlights. Instagram/@shawnmendes

Du magst Kaffee und Meditation? Dann bist du bei Shawn Mendes genau richtig. Der Sänger hat in seiner Instagram-Story jetzt nämlich eine Handynummer veröffentlicht, auf der ihm Fans schreiben können: "Schreibt mir auf der Community App. Vor allem, wenn ihr Kaffee und Meditation liebt!! +1305-745-7485" Auch die Jonas Brothers, Post Malone und andere Stars haben bereits ihre Nummer in der App veröffentlicht. Es gibt nur ein kleines Problem: Aktuell funktioniert die App nur mit Nummern aus Amerika oder Kanada. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis die Entwickler diese Möglichkeit für die ganze Welt erweitert haben. Noch ein kleines bisschen Geduld! Bis dahin könnt ihr ja alles zum Thema Kaffee und Meditation lernen. 😜

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->