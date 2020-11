Lili Reinhart veröffentlicht ihre Nummer

Aktuell fühlt sich das "Riverdale"-Set für Lili Reinhart manchmal wie ein Gefängnis an. Die "Betty Cooper"-Darstellerin dreht aktuell nämlich wieder in Vancouver, Kanada für die beliebte Netflix-Serie. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Darsteller jedoch ihre Zeit in einer ziemlich strengen Quarantäne verbringen. Deshalb kann es schon öfter passieren, dass der "Riverdale"-Star ihre Netflix-Film-Tipps des Tages auf Instagram vorstellt oder uns mit ihren süßen Hundefotos begeistert. Jetzt hat sich Lili Reinhart etwas Neues überlegt, um sich die Zeit zu vertreiben – sie chattet mit Fans! In ein paar Instagram Storys hat sie ihre Nummer verraten, um mit ihren Followern in Kontakt zu bleiben.

So kannst du mit dem "Riverdale"-Star chatten

Auf Instagram verrät Lili Reinhart, was ihre Intention dahinter ist: "Ich habe eine Telefonnummer extra für meine lieben Fans erstellt, damit ihr mit mir in Kontakt bleiben könnt und direkt mit mir kommuniziert. Ich mag den Gedanken, dass wir eine Community für meine Fanbase haben. Für alle, die mit mir in Kontakt bleiben wollen und ab und zu etwas von mir hören." Anfangs waren sich einige Leute unsicher, ob diese Nummer echt ist. Doch der "Riverdale"-Star postet regelmäßig Chats mit Fans, die ihr schrieben und denen sie natürlich auch antwortet. Wenn ihr auch euer Glück versuchen wollt, müsst ihr nur ihren Instagram-Account besuchen. Die Nummer ist "310-356-9288". Bisher funktioniert diese jedoch nur für amerikanische und kanadische Nummern. Bestimmt gibt es bald ein Update für internationale Handynummern.

In den Chats bekommt Lili Reinhart schon süße Hundefotos von ihren Fans zugeschickt. In ihren Highlights könnt ihr euch für die Telefonnummer registrieren. Instagram/@lilireinhart

Lili Reinhart ist mit "Riverdale" übrigens für den goldenen BRAVO-Otto nominiert. In der Kategorie "Serie/Film" könnt ihr für sie und ihre Schauspiel-Kollegen voten!

