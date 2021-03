Shawn Mendes Überfall: Dieb flüchtet mit krasser Beute

Shawn Mendes und Camila Cabello: Überfall in ihrem Haus

In Hollywood gibt es immer wieder krasse Überfall-Serien – die Häuser der Stars sind extrem beliebt, da sie voller Schätze stecken. Jetzt hat es auch Shawn Mendes und Camila Cabello getroffen! Das Krasseste: Das Paar war zu Hause! Das kennt auch Taylor Swift, denn ihr Stalker hat sogar mal in ihrem Bett geschlafen. Super gruselig, wenn jemand die Privatsphäre so missbraucht. Auch Shawn Mendes und Camila Cabello haben sich sicher erschrocken, als sie mitbekommen haben, dass jemand in ihr Haus eingebrochen ist. Wie der Einbrecher abgehauen ist, werdet ihr kaum glauben können …

DIE ERFOLGREICHSTEN MUSIK-STARS DER WELT

Überfall in Hollywood: Einbrecher flüchten mit Auto von Shawn Mendes

Shawn Mendes und Camila Cabello sind seit ungefähr zwei Jahren unzertrennlich. Sie verbringen die Quarantäne zusammen, kümmern sich um ihre Hunde und arbeiten an neuen Projekten. Richtig süß! Ihr entspanntes Glück wurde jetzt jedoch durch einen Überfall aufgewühlt. Der Einbrecher soll durch ein Fenster in ihr gemeinsames Zuhause in Los Angeles geklettert sein als Camila und Shawn da waren, wie das amerikanische Magazin TMZ berichtete. Die Täter hauten ziemlich schnell ab, als sie gemerkt haben, dass jemand zu Hause ist. Vorher haben sie sich jedoch noch die Schlüssel zu Shawns fetter Karre geklaut. No Joke, die Einbrecher sind in seinem 100.000 Euro teurem G-Wagon abgehauen. Die Polizei wurde verständigt und machte sich sofort auf den Weg, doch es war zu spät. Die Täter sind bereits mit seinem Mercedes davongekommen und kassieren trotz allem eine ziemlich fette Beute. Bisher gibt es noch keine Verhaftung, aber die Polizei in LA ist noch immer dabei, den Fall aufzuklären. Wir sind sehr gespannt, ob die Einbrecher gefasst werden und hoffen, dass sich Shawn Mendes und Camila Cabello von ihrem Schock erholt haben.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->