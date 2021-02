Shawn Mendes: Liebeserklärung an den Star

Im Laufe seiner Karriere hat der 22-jährige Shawn Mendes schon einige Liebeserklärungen bekommen. Natürlich sind viele davon von seinen Fans und Followern. Shawn Mendes geht aber auch offen mit seiner Beziehung zu Camila Cabello um, veröffentlicht das ein oder andere gemeinsame Video und teilt auch Themen wie Freundschaften. Eine Freundschaft des "Señorita"-Sängers ist besonders herzerwärmend: Die Bromance zwischen Shawn Mendes und Niall Horan! Die beiden erfolgreichen Musiker kennen sich schon seit einigen Jahren und sind mittlerweile Besties for life! Nun bekam Shawn erneut eine Liebeserklärung von einem anderen (ebenfalls sehr bekannten) Musiker-Kollegen! 🥴

Shawn Mendes: Musiker John Mayer hat einen Crush auf ihn

Der Pop-Sänger John Mayer ist absolut begeistert von Shawn Mendes und teilte dies der ganzen Welt mit. In einem Interview sagte John: „Ich treffe Shawn öfters im Studio (in L.A. gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Studios) und jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es pure Freude, ein wahres Geschenk.“ Aber das war noch nicht alles. John Mayer fügte hinzu: „Shawn ist wirklich begabt. Er ist einer der Künstler, die kein Trauma haben, die einfach Musik machen und so besonders sind. Wir schreiben auch viel und stehen im engen Kontakt. Ich werde immer für ihn da sein, denn ich habe ihn richtig gern. Ich werde ihn bei all seinen Projekten unterstützen und meine Musiker-Erfahrung mit ihm teilen!“ Das hört sich an, wie der Startschuss für eine weitere, ganz besondere Bromance und eine Freundschaft fürs Leben! ☺️

