Timothée Chalamet ist einer der ganz großen Hoffnungen Hollywoods – nicht erst, aber besonders seit „Call Me By Your Name“ 🥺😍. Schon bald wird der Darsteller im Film „Dune“ zu sehen sein. „Dune“ ist eine Buchreihe von Autor Frank Herbert und wurde bereits mehrfach verfilmt. Chalamet wird in der neuesten Verfilmung die Hauptrolle des Paul Atreides übernehmen. Schon jetzt wird der Film stark gehyped! Und mit dem Hype – kommt das Merchandise. In diesem Zusammenhang hat Chalamet einen sehr interessanten Insta-Post veröffentlicht, den wir euch nicht vorenthalten wollten… 😁

„Ich spiele den ganzen Tag mit mir selbst“

Wie erwähnt, große Filme bringen meist eine Menge Merchandise mit sich. Von Chalamet gibt es schon jetzt eine Actionfigur zum „Dune“-Film! 😂 Natürlich hat der Schauspieler bereits ein Exemplar erhalten – und gleich mal angefangen, damit herumzuspielen. Auf Insta hat er seinen Fans die Fotos präsentiert mit einer ganz besonderen Bildunterschrift: „I’ve been playing with myself all day“ („Ich spiele den ganzen Tag mit mir selbst“). Die Doppeldeutigkeit kommt im Englischen ein bisschen besser rüber – und ist auch den Fans nicht verborgen geblieben! Die reagieren auf superwitzige Weise auf den kleinen Joke (den Chalamet ziemlich sicher auch genauso geplant hat!).

„Du tust … was?“

Manche Fans sind ein bisschen entsetzt über die sexuelle Anspielung und schreiben: „BILDUNTERSCHRIFT???? HALLO??“, andere gratulieren dem Schauspieler zu seiner Kreativität mit „beste Bildunterschrift“. 😄 Die einen raten ihm, seine Worte beim nächsten Mal mit mehr Bedacht zu wählen, andere sagen einfach nur kurz und knapp: „STOPP!“ Dabei sind die Bilder und die damit einhergehende Bildunterschrift doch eigentlich superharmlos, wenn man nicht gerade versaute Gedanken hat! Actionfigur-Timothée schaut fernsehen, Actionfigur-Timothée wird von der Sonne geblendet und Actionfigur-Timothée spielt Gitarre! Also ein ganz normaler Tag im Leben von Actionfigur-Timothée, wir wissen auch nicht, woher der ganze Wirbel kommt. 😅

