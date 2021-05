"Panic": So extrem sind die Challenges der Amazon-Prime-Serie

"Panic": Das passiert in der neuen Amazon-Prime-Serie

Heute startet auf Amazon Prime Video die neue Serie "Panic". In zehn Folgen können wir die Geschichte von Heather (Olivia Welch) und Natalie (Jessica Sula) verfolgen, die beide in einer texanischen Kleinstadt wohnen und mit mehreren Schülern in gefährlichen Challenges gegeneinander antreten. Auf den*die Gewinner*in wartet am Ende ein fettes Preisgeld, das ein neues Leben bedeuten könnte. Eins können wir euch verraten: Die neue Amazon-Prime-Serie wird krass! Hauptdarstellerinnen Olivia Welch und Jessica Sula haben uns im exklusiven BRAVO-Interview verraten, was "Panic" so besonders macht und wie extrem die Challenges sind, die euch in der Serie erwarten.

Amazon Prime Video: So extrem sind die Challenges in "Panic"

Extreme Höhen, gefährliche Tiere, beängstigende Dunkelheit und mysteriöse Geheimnisse: Mit den Challenges in "Panic" stellen sich die Jugendlichen ihren größten Ängsten. Beim Zuschauen kommt man aus dem Staunen kaum mehr heraus. Kein Wunder, denn auch die Dreharbeiten waren für Schauspielerin Olivia Welch überwältigend: "Die Serie ist generell sehr besonders, weil sie so verrückt ist. Alleine die Tatsache, dass wir einen Tiger in der Show haben, ist unglaublich. Es gab so viele Momente, bei denen wir uns gedacht haben, es sei crazy, dass wir sowas erleben dürfen. Es gibt wirklich krasse Stunts. Manchmal konnte ich es selbst kaum glauben, dass wir auf Klippen klettern, um zu simulieren, wie wir da runterspringen. Die Serie bringt einen in außergewöhnliche Situationen, das macht sie so einzigartig."

"Panic": Olivia Welch und Jessica Sula verraten, was die Serie besonders macht

"Ich hatte Angst vor allen Challenges", erzählt Olivia Welch lachend auf die Frage, welche der Challenges in "Panic" für sie am schlimmsten wäre. Dann gesteht sie jedoch, dass ihr persönlicher Schwachpunkt Schlangen seien. Serien-BFF Jessica Sula hat eine besondere Szene in der neuen Amazon-Prime-Serie, die ihr Angst macht: "In Folge 2 gibt es eine Challenge auf dem Kornspeicher, das würde ich nie machen! Seid gespannt, es ist echt krass." Wie es aussieht, scheinen die Herausforderungen in "Panic" ziemlich extrem zu sein. Beide sind sich einig: Niemals nachmachen! Für Jessica Sula hat die Serie aktuell jedoch einen besonderen Vorteil: "Die Serie ist eine unglaublich tolle Ablenkung zur aktuellen Situation, das können wir gerade alle gebrauchen" – und da hat sie recht!

