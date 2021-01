Wann startet die vierte Staffel von "Èlite"?

Am 22. Mai 2020 verkündete Netflix, dass es eine weitere Fortsetzung von "Èlite" geben wird. Die Ankündigung kam ziemlich überraschend, da gerade zwei Monate zuvor Staffel 3 der beliebten Serie angelaufen ist. Ein Starttermin ist jedoch noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten zu "Èlite" Staffel 4 mussten nämlich wegen positiver Corona-Ergebnisse am Set im August unterbrochen werden. Aktuell wurden die Dreharbeiten jedoch wieder aufgenommen. Normalerweise werden neue Staffeln von "Èlite" immer im März veröffentlicht. Es könnte jedoch sein, dass sich der Start wegen der Corona-Verzögerungen etwas verschiebt.

"Èlite" Handlung: Was passiert in Staffel 4?

Wie geht es in "Èlite" Staffel 4 weiter? Tja, die Produzenten der Netflix-Serie geben ALLES, um die genaue Handlung geheim zu halten. In der Ankündigung zur vierten Staffel verraten die Darsteller jedoch, dass das Skript wieder einige Überraschungen zu liefern habe und sehr spannend sei. Das Ende von Staffel 3 gibt einem jedoch schon eine vage Vermutung, wie es in der Fortsetzung weitergehen könnte. Für Guzman, Ander, Omar, Cayetana, Rebeka und Samuel beginnt ein neues Jahr an der "Las Encinas", da sie die Stufe wiederholen müssen. Dort erwarten sie neue Klassen und neue Mitschüler, die sicher für ziemlich viel Trubel sorgen werden! Es gibt auch schon erste Bilder vom "Èlite"-Set:

"Èlite" Staffel 4: Diese Darsteller sind in der Netflix-Serie dabei

Good News: Auch wenn viele beliebte "Èlite"-Schauspieler aus der Serie aussteigen mussten, bleiben uns viele unserer Lieblinge erhalten: Guzman (Miguel Bernadeau), Ander (Aron Piper), Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzan Escamilla), Cayetana (Georgina Amoros) und Rebeka (Claudia Salas) bleiben der Netflix-Serie weiterhin erhalten. Außerdem wird es viel Neuzuwachs geben: Martina Cariddi, Carla Díaz, Pol Granch, Diego Martín und Manu Ríos werden in der Fortsetzung dazustoßen – wir verraten euch, wer die neuen Darsteller in "Èlite" sind.

Diese Darsteller verlassen den "Èlite"-Cast!

Eine der traurigsten Nachrichten zur vierten Staffel von "Èlite": Gleich fünf Darsteller werden die Netflix-Serie verlassen! In Staffel 3 beendeten einige der Charaktere ihre Zeit an der Elite-Schule und damit auch ihre Zeit in der Serie. Polo (Alvaro Rico), Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Lu (Danna Paola) und Valerio (Jorge López) werden in Staffel 4 von "Èlite" nicht mehr zu sehen sein.

Rückblick: Was passierte in Staffel 3 von "Èlite"?

Wir erinnern uns (Vorsicht, Spoiler für alle, die Staffel 3 noch nicht gesehen haben): Lu erstach Polo unabsichtlich aus Wut mit einer zerbrochenen Champagnerflasche, als er versucht aufzustehen, fällt er dabei auf die Tanzfläche, wo er kurze Zeit später stirbt. Kurz bevor die Polizei eintrifft, treffen die Schüler von "Las Encinas" einen Pakt. Sie wollen nicht, dass du Lu an diesem Mord beschuldigt wird, da es nicht ihre Absicht war und Polo ohnehin im Gefängnis gelandet wäre, weil er endlich den Mord an Marina (Staffel 1) gestehen wollte. Also hinterlassen alle Fingerabdrücke auf der Champagnerflasche und beschuldigen sich gegenseitig, damit es so aussieht, als sei Polos Tod ein Selbstmord. In den letzten Szenen sehen wir außerdem folgendes: Nadia und Lu brechen nach New York auf, um an ein College zu gehen. Carla und Samuel trennen sich, dafür kommen Omar und Ander wieder zusammen.

