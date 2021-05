"Elite" bekommt vier Mini-Serien: Diese Stars kommen zurück!

"Elite" bekommt vier neue Mini-Serien: Nadia und Carla kommen zurück!

Fans von "Elite" haben gleich einen fünffachen Grund zur Freude: Am 18. Juni 2021 soll endlich die vierte Staffel von "Elite" starten – und vier Tage vorher bekommen wir vier Mini-Serien zu sehen und einige unserer Lieblingsstars kommen dafür zurück!

DIE 10 TEUERSTEN NETFLIX-SERIEN

In Staffel 4 von "Elite" wird es viele neue Darsteller*innen geben, was Fans super cool finden, aber natürlich wollen wir auch wissen, wie es für Carla, Nadia und Co. weitergeht. Netflix hat diese Fan-Gebete erhört und liefert gleich vier Kurzgeschichten, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Vom 14. bis zum 17. Juni können vier einzelne Character-Stories bingen:

Am 14. Juni kommt eine Geschichte mit Guzmán, Caye und Rebe

Am 15. Juni die Geschichte von Nadia und Guzmán

Am 16. Juni ein Teil zu Omar, Ander und Alexis

Am 17. Juni die Fortsetzung zu Carla und Samuel

Das erwartet und in den Mini-Serien zu "Elite"

Ihr habt richtig gehört: In den Kurzgeschichten von "Elite" wird es ein Comeback von Esther Expósito als Carla und Mina El Hammani als Nadia geben! Jede dieser Mini-Serien wird aus drei Folgen bestehen, die an diesem Tag auf Netflix veröffentlicht werden. Die erste Geschichte mit Guzmán, Caye und Rebe wird vermutlich ziemlich lustig, denn die drei Schüler*innen der "Las Encinas" haben Drogen probiert und drehen total durch. In einer Szene sieht es sogar so aus, als hätte Caye ein blutiges Messer in der Hand! Nur eine Halluzination oder doch Wirklichkeit?

Die zweite Story dreht sich um Nadia und Guzmán, es sieht ganz so aus als würden die beiden zunächst eine Fernbeziehung führen und Nadia darüber nachdenken Guzmán zu besuchen. Sie hat jedoch Angst, dass sie dann alles aufgeben würde. Die Geschichte zwischen Omar, Alexis und Ander scheint sehr dramatisch zu sein. "Ich will nicht, dass du aufgibst", sagt Ander zu Alexis – werden sie es schaffen, ihm zu helfen? Und zuletzt will Samuel seine Carla einfach nicht aufgeben und versucht sie von ihren Plänen aufzuhalten. Wird ihm das gelingen? Und wird ihre Lovestory enden?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->