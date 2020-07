„Elite”: Das sind die neuen Darsteller

"Elite" Staffel 4: Wer bleibt dabei, wer verlässt die Serie?

Wie schon die Staffel zuvor endete auch "Elite" Staffel 3 mega spannend und mit vielen offenen Fragen. Wie es für die ganzen Charaktere weitergeht, wissen wir noch nicht genau. Allerdings ist schon klar, dass einige der "Elite"-Schauspieler ausgestiegen sind und in den kommenden Folgen nicht mehr zu sehen sein werden. Alvaro Rico (Polo), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola (Lu) und Jorge López (Valerio) sind leider raus, was viele Fans richtig traurig macht. Doch auch einige der alten Hauptrollen bleiben uns zum Glück erhalten wie etwa Itzan Escamilla (Samu), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Shana (Omar), Claudia Salas (Rebeca) and Georgina Amorós (Cayetana).

Diese Schauspieler sind in Staffel 4 von "Elite" neu dabei

Gerade posteten die Macher ein Foto des neuen "Elite"-Casts mit vier bisher unbekannten Gesichtern und der Caption: "Willkommen in der "Elite"-Family Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi and Pol Granch." Noch ist nicht viel über die Rollen der Neuzugänge bekannt, aber wir stellen sie euch hier schon mal vor:

1. Manu Rios

Manu Rios ist sicherlich der bekannteste unter den neuen "Elite"-Darstellern. Er ist 21 Jahre alt und kommt aus Calzada in Spanien. Dort arbeitet er erfolgreich als Model, Schauspieler, YouTuber (@ Manu Rios) und hat allein auf Instagram über 5 Millionen Follower (Stand Juli 2020).

2. Carla Díaz

Die 22-jährige Schauspielerin aus Madrid wikrte schon in zahlreichen spanischen Serien und Filmen mit. Nun gehört Carla Díaz auch zum Cast der vierten Staffel von "Elite".

3. Martina Cariddi

Wie die anderen "Elite"-Newcomer ist auch Martina Cariddi in ihrer Heimat Spanien als Schauspielerin sehr erfolgreich und bekannt aus diversen Serien und Filmen. Und dabei ist sie gerade erst 19 Jahre alt geworden.

4. Pol Granch

Durch seine Teilnahme bei der spanischen Version von "The X-Factor" wurde Pol Granch als Sänger berühmt. Eigentlich heißt er Pablo Grandjean, hat spanische und französische Wurzeln und ist 22 Jahre alt. Er hat bereits einige Singles sowie eine EP namens "Pol Granch" veröffentlicht. Bestimmt werden wir auch sein Gesangstalent in der vierten Staffel von "Elite" zu sehen und hören bekommen.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!