"Élite" Staffel 4: Startdatum verraten!

"Élite": Release immer wieder verschoben

Die Fans warten schon eine halbe Ewigkeit auf die neue Staffel der spanischen Erfolgsserie "Èlite". Die Dreharbeiten von "Èlite" Staffel 4 mussten nämlich wegen positiver Corona-Ergebnisse am Set im vergangenen August unterbrochen werden. 😟 Einigen Drehpausen später ging es dann endlich weiter, jedoch haben die Verzögerungen auch das Release-Datum der Staffel nach hinten verschoben. Aber nicht nur der Dreh von "Élite" hat unter der Corona-Pandemie gelitten, auch andere große und bekannte Serien wie "Stranger Things", "The Umbrella Academy" und viele weitere mussten ihre jeweiligen Startdaten nach hinten verschieben! Jetzt scheint es wieder aufwärtszugehen, denn gestern hat Netflix höchstpersönlich das Startdatum von "Élite" Staffel 4 gedroppt! ⤵️

Netflix "Élite": Bald kommt Staffel 4

Endlich ist es soweit und wir wissen eeendlich, wann wir die vierte Staffel von "Élite" gucken können! Am 18. Juni 2021 geht es los und die Fanbase kann es jetzt schon kaum erwarten! Staffel 3 erschien bereits im März 2020 auf der Streamingplattform Netflix und seither gab es keinen neuen Content, keine neuen Intrigen und kein neues Drama von den Schüler*innen der Eliteschule. Und neben der frohen Botschaft, dass wir bald die vierte Staffel streamen können, wird es auch noch eine fünfte Staffel von "Èlite" geben. Yes! 🥰 Netflix itself twittere gestern dieses mega coole Promo-Video zur neuen Staffel mit den Worten „Macht euch bereit, die neue Klasse kennenzulernen!“ Wird sind gespannt! 😎

