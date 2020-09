Netflix: Neue Serie mit „Elite“-Star

Nach „Elite“: Ester Expósito feiert Comeback auf Netflix

Achtung, Spoiler! Nachdem „Elite“-Star Ester Expósito als Carla der Las Encinas den Rücken zugekehrt hat, meldet sich die Schauspielerin mit einem neuen Netflix-Projekt zurück! Nach der dritten Staffel von „Elite“ sind mehrere Schauspieler ausgestiegen, darunter auch Ester. Gute Nachrichten gibt es trotzdem, denn ihre neue Serie „Jemand muss sterben“ steht schon in den Startlöchern!

„Jemand muss sterben“: Darum geht es in der Serie

„Jemand muss sterben“ (Originaltitel „Alguien tiene que morir“) ist eine Thrillerserie vom mexikanischen Regisseur Manolo Caro. Die Zuschauer erwartet eine Zeitreise in die 1950er Jahre. Auf Wunsch seiner Eltern kehrt ein Sohn in seine Heimat Spanien zurück, nachdem er in Mexiko unterwegs war. Er soll heiraten und seine Verlobte treffen, doch der Sohn kommt nicht alleine nach Spanien. An seiner Seite ist Balletttänzer Lázaro. Der Titel der Serie deutet auf den Tod eines Charakters hin und verspricht auf jeden Fall Spannung. Zum Cast der Serie „Jemand muss sterben“ gehören Ester Expósito, Carmen Maura, Cecilia Suárez, Alejandro Speitzer, Isaac Hernández, Ernesto Alterio, Mariola Fuentes und mehr. Die Serie startet am 16. Oktober auf Netflix.

