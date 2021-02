Netflix bestätigt "Elite" Staffel 5

Diese News hat unseren Freitag PERFEKT gemacht. Aktuell warten wir alle noch gespannt auf weitere News und Infos zu "Elite" Staffel 4. Die Fortsetzung der beliebten Netflix-Serie soll nämlich irgendwann in diesem Jahr erscheinen. Noch vor Release der neuen Staffel überrascht uns Netflix jetzt jedoch mit einer krassen Neuigkeit und verkündet, dass bereits Staffel 5 von "Elite" bestätigt ist! Damit die Wartezeit auf neue Folgen schneller vergeht, haben wir hier ein paar Netflix-Filme gegen Langeweile für euch:

>>> GALERIE: DIE BESTEN NETFLIX-FILME GEGEN LANGEWEILE

Außerdem verkündete die Streaming-Plattform auch, dass es wieder neue Cast-Mitglieder geben wird, nachdem bereits für Staffel 4 von "Elite" neue Darsteller verkündet wurden. Ein Gesicht der neuen Schüler an der "Las Encinas" kennt ihr sicher noch von "Soy Luna" und wir sind jetzt schon richtig HYPED!

"Soy Luna"-Star Valentina Zenere neu im Cast von "Elite" Staffel 5

Für Fans von "Soy Luna" gibt es noch einen Grund mehr sich zu freuen, denn Valentina Zenere wird ab der fünften Staffel von "Elite" zum Cast gehören! Auf Instagram schreibt sie: "Hallo ihr Lieben, was für eine Freude diesem süßen Team beizutreten." Damit ist sie schon der zweite "Soy Luna"-Star in der beliebten Netflix-Serie, schließlich ist Jorge López bereits Teil des Casts. Richtig cool! Wir finden, dass Valentina Zenere super in den Cast passt. Aber es gibt auch noch einen weiteren Cast-Neuling: Der brasilianische Schauspieler André Lamoglia wird auch in Staffel 5 von "Elite" dabei sein. Wir freuen uns schon riesig auf die fünfte Staffel und hoffen, dass wir Staffel 4 bald endlich auf Netflix gucken können – WE NEED MORE!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->