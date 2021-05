"Panic": So krass wird die neue Amazon-Prime-Serie

Amazon Prime Video überrascht mit neuer Serie "Panic"

2021 erwarten und viele neue Serien auf Amazon, Disney+ und Netflix – eine davon sogar schon sehr bald! Am 28. Mai startet eine neue Serie auf Amazon Prime Video mit dem Titel "Panic". Die zehn Folgen werden in über 240 Ländern weltweit zum Streamen verfügbar sein. Die neue Amazon Original Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Lauren Oliver und bietet Spannung pur.

Die Geschichte spielt in einer texanischen Kleinstadt in der jeden Sommer die Schüler*innen in gefährlichen Challenges gegeneinander antreten. Auf den Gewinner*die Gewinnerin wartet ein fettes Preisgeld, was ihr Leben verändern könnte. Diese Darsteller*innen sind dabei:

Olivia Welch (Heather Nill)

Mike Faist (Dodge Mason)

Jessica Sula (Natalie Williams)

Cameron Jones (Bishop Mason)

Ray Nicholson (Ray Hall)

Enrique Murciano (Sheriff Cortez)

Erster Trailer zeigt, was euch in der neuen Amazon-Prime-Serie "Panic" erwartet

Heather hat nur ein Ziel: So schnell wie möglich aus dieser Kleinstadt zu entkommen, auch wenn ihr alle sagen, dass sie das niemals schaffen wird. Um das möglich zu machen, entscheidet sie sich dazu bei dem berüchtigten Spiel "Panic" mitzumachen. Mit nur einem Ziel: Das Preisgeld abzustauben, um aufs College zu gehen. In dem Spiel werden die Jugendlichen mit ihren tieften und dunkelsten Ängsten konfrontiert und müssen entscheiden, wie viel sie für den Gewinn riskieren wollen. Der erste Trailer zur neuen Amazon Prime Serie zeigt schon, wie krass und aufregend es sein wird. Wir können es kaum erwarten "Panic" durchzubingen und mit Heather mitzufiebern. Wird sie es schaffen das Spiel zu gewinnen? Lasst euch selbst vom Trailer überzeugen:

