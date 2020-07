Amazon Studios produziert Serie zum Videospiel-Klassiker

Die Games der „Fallout“-Reihe kennen und lieben Fans auf der ganzen Welt. 1997 kam der erste Teil des Action-RPGs auf den Markt, danach folgten weitere Teile sowie Spin-offs wie das Mobile-Game „Fallout Shelter“ oder das Online-Prequel „Fallout 76“. Seit 2007 besitzt Bethesda die Rechte an „Fallout“, zur Freude der Fans hat der Spiele-Entwickler und Publisher jetzt eine „Fallout“- Serie angekündigt! An dem Projekt ist natürlich nicht nur Bethesda beteiligt, Amazon Studios sowie Lisa Joy und Jonathan Nolan von Kilter Films, Macher der Serie „Westworld“, setzen die Verfilmung um. Gut möglich, dass Amazon Streaming-Riese Netflix Konkurrenz machen möchte. Netflix landete mit „The Witcher“ einen mega Hit, die Serie lässt Riverdale & Co. alt aussehen. Noch dazu arbeitet Netflix bereits an einer Serie zum gehypten Game „Cyberpunk 2077“.

„Fallout“-Serie: Darum geht's

Genaue Details zur Handlung der TV-Serie sind noch nicht bekannt, die Zuschauer erwartet aber auf jeden Fall die post-apokalyptische Welt der Videospielreihe, die durch eine Atom-Katastrophe im Jahr 2077 entstanden ist. Laut Ankündigung soll die Serie die Magie der „Fallout“-Welt zeigen: „die Härte des Ödlandes im Kontrast zur früheren Generation und ihrer utopischen Vorstellung von einer besseren Welt durch Atomenergie.“ Ein Start-Datum für die Amazon-Serie steht noch nicht fest.

