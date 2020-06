Spiel des Jahres? "Cyberpunk 2077" ist Gaming-Highlight in 2020

The hype is real! Der Release wurde mehrere Male verschoben, am 19. November 2020 ist es endlich soweit: "Cyberpunk 2077" kommt auf den Markt. Das Open World-Spiel von CD Projekt Red, das schon 2012 angekündigt wurde, ist eine der begehrtesten Spiele-Neuerscheinungen in diesem Jahr und wird von Gamern weltweit mit Sehnsucht erwartet. Die Cyberpunk-Fangemeinde ist jetzt schon riesig. Grund genug für Netflix, dem Spiel eine eigene Serie zu geben.

Anime-Serie "Cyberpunk: Edgerunners" kommt zu Netflix

In "Cyberpunk 2077" erkundet der Spieler als Söldner V die futuristische Riesenstadt Night City. Die Serie "Cyberpunk: Edgerunners" spielt in der Cyberpunk-Welt, aber sie erzählt eine neue Story mit neuen Charakteren. Die Anime-Serie dreht sich um einen Jungen von der Straße, der in einer Stadt der Zukunft ums Überleben kämpft und schließlich ein Edgerunner, ein gesetzloser Söldner, wird.

Produziert wird die 10-teilige Serie vom Spiele-Entwickler CD Projekt Red, das japanische Studio Trigger liefert die Animationen. Das genaue Start-Datum von "Cyberpunk: Edgerunners" steht noch nicht fest, die Serie soll aber 2022 auf Netflix Premiere feiern. Produzent CD Projekt Red ist auch für die Witcher-Spiele-Reihe verantwortlich, die Serie "The Witcher" zählt inzwischen zu den beliebtesten Serien auf Netflix.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!