Ist er der erste GTA 6-Charakter?

Mal wieder macht ein interessanter GTA 6 Leak die Runde. Gut möglich, dass der erste GTA 6-Charakter enthüllt wurde. Im Lebenslauf von Schauspieler Jorge Consejo tauchte ein inzwischen wieder gelöschter Eintrag zu GTA 6 auf. Consejo gab an, bereits 2018 für Rockstar Games und GTA 6 gearbeitet zu haben, laut Lebenslauf heißt seine CGI-Rolle „The Mexican“ (Der Mexikaner). Scheint so, als würde Rockstar Games also schon etwas länger an einem Teil von Grand Theft Auto arbeiten. Consejos Rolle könnte zudem ein weiterer Hinweis auf den Schauplatz von GTA 6 sein?

Map von GTA 6: Wo wird das Game spielen?

Welche Orte können die Spieler in GTA 6 erkunden? Auch das Setting von GTA 6 wird heiß diskutiert. Aufmerksame Fans haben eine spannende Entdeckung gemacht. Im Open Wheel DLC von GTA 5 gibt es eine Strecke namens Height of Society, die aussehen soll wie Teile von Mexiko und Florida. Reiner Zufall oder doch ein versteckter Hinweis auf die GTA 6 Map? Rockstar Games könnte in GTA 6 einen erneuten Abstecher nach Vice City machen, die an Miami angelehnt ist. Weitere Leaks ordnen den Rockstar Games-Blockbuster in die 80er ein, von Drogenkartellen ist ebenfalls die Rede.

GTA 6: Release

Die Open-World-Spielserie Grand Theft Auto hat Fans auf der ganzen Welt, die den Release von GTA 6 kaum noch abwarten können. Im Netz sind gleich mehrere mögliche Release-Daten im Umlauf, eine offizielle Ankündigung vom Spiele-Entwickler Rockstar Games steht noch aus. Laut Infos von Twitter-User & Leaker @PSErebus und anderen soll der GTA 6 Release im Herbst 2021 stattfinden. 2020 ist aber noch nicht ganz aus dem Rennen. Auch über eine Veröffentlichung Ende 2020 oder Anfang 2021 wird spekuliert, dann würde die Fortsetzung von GTA mit dem Release der neuen PlayStation 5 und Xbox Series X zusammenfallen. Die Ankündigung von GTA 6 soll allerdings kurz bevorstehen, dann erfahren wir endlich den offiziellen Release-Termin.

