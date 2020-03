Langweile und nichts zu tun? Die Lösung für dein Problem liegt auf der Hand. Schau bei Snapchat vorbei und zeig dein Können! Ganz ohne Konsole kannst du witzige Games zocken, die Echtzeit-Multiplayer-Gaming-Plattform Snap Games von Snap Inc. macht’s möglich. Letztes Jahr im April führte Snapchat jede Menge Neuerungen ein, darunter auch die Snap Games. Auf der Plattform tummeln sich so einige Spiele-Highlights. Um die Spiele-Auswahl auf Snapchat zu öffnen, musst du einen Chat oder Gruppenchat auswählen und dann auf die kleine Rakete klicken.

Color Galaxy

Jetzt wird's bunt: Erobere in "Color Galaxy" bunte Planeten von einem anderen Stern. Giscard / Snap Inc.

Fahrspaß der etwas anderen Art erwartet dich im Multiplayer-Game „Color Galaxy“, das von Gismart entwickelt wurde. Du sitzt in einem Fahrzeug und erkundest farbenfrohe fremde Planeten. Wenn du auf einem Planeten durch die Gegend fährst, kannst du die Farbe einer Fläche ändern. Du gewinnst die Runde, wenn du die Hälfte einer Karte einfärbst. Doch Vorsicht, deine Gegner haben das gleiche Ziel und kommen dir in die Quere.

Ready Chef Go!

Hast du das Zeug zum Koch? Im Snap Game "Ready Chef Go!" kannst du es unter Beweis stellen. Mojiworks / Snap Inc.

Einen Cheeseburger mit Pommes bitte! Das Restaurant ist voll, die Gäste haben Hunger. Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Im Koch-Game „Ready Chef Go!“, eine Zusammenarbeit vom Social Games-Entwickler Mojiworks und Snap Inc., müssen du und deine Freunde in der Küche Volldampf geben, nur so könnt ihr die Gäste glücklich und vor allem satt nach Hause schicken. Ihr seid absolute Bitmoji-Meisterköche und habt den Dreh raus? Dann wird es Zeit für ein kulinarisches Duell gegen ein anderes Küchenteam. An die Kochlöffel, fertig, los!

Subway Surfers Airtime

Im Spiel "Subway Surfers Airtime" gilt: "Der Schnellste gewinnt!" SYBO Games / Snap Inc.

„Subway Surfers" von SYBO Games ist ein beliebtes Handy-Game, auch die exklusive Snap Game-Version „Subway Surfers Airtime" kommt mega gut an. Bis zu 10 Spieler können auf ein Board hüpfen und vor einer 2D-Stadtkulisse Richtung Ziellinie surfen. Nimm dich vor Hindernissen in Acht, dann lässt du deine Freunde hinter dir und der Siegerpokal ist dir sicher!

