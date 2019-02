Neue Spiele für PS4, PC & Co.: Diese Games darfst du nicht verpassen

An die Tasten, fertig, los! Egal ob PS4, Xbox, PC oder Handy - in den nächsten Monaten kommen jede Menge neue Gaming -Highlights auf den Markt. Spiele-Hits für Action-Fans, coole Games für dein Handy und Grafik-Knaller vom Feinsten. Wir verraten dir, welche Top- Games du dir nicht entgehen lassen darfst!

Devil May Cry 5

(von Capcom, für PC, Xbox One, PS4, Release: 8. März 2019)

Elf Jahre nach der Veröffentlichung von "DMC 4" ist es wieder an der Zeit, ein paar Dämonen wegzuhauen. Und wer kann das besser als die Teufelsjäger Nero, Dante und V? Die Jagd ist eröffnet! Wer auf harte Fights und Action nonstop steht, sollte "DMC 5" auf jeden Fall auschecken.

Skull & Bones

Feuer frei! Hast du das Zeug zum furchtlosen Piraten? Ubisoft

(von Ubisoft, für PC, Xbox One, PS4, Release: 2019)

Ohne Furcht ziehen du und deine Mannschaft in die nächste Seeschlacht, schließlich warten auf euch wertvolle Goldschätze und unsterblicher Ruhm. Stell dir eine unbesiegbare Flotte zusammen, geh auf Beutezüge oder such dir Verbündete. Segel setzen und los geht’s!

Levelhead

Tob dich aus und bau deine eigenen "Levelhead"-Levels. Butterscotch Shenanigans

(von Butterscotch Shenanigans, für Nintendo Switch, Steam, Android, iOS, Release: TBA)

In "Levelhead" steuerst du den Lieferroboter GR-18, der in jedem Level ein Päckchen sicher zur Lieferzone bringen muss. Nices Feature: Du kannst in der Level-Werkstatt deine eigenen Jump’n’Run-Levels bauen.

Harry Potter: Wizards Unite

(von Niantic, für Android, iOS, Release: TBA)

Als Mitglied der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts sorgst du dafür, dass die Muggelwelt nichts von Voldemort & Co. erfährt. Dank der AR-App "Harry Potter: Wizards Unite" von den "Pokémon GO"-Machern erkundest du ausgerüstet mit Handy und Zauberstab deine Umgebung.

Anthem

Der Javelin-Anzug verleiht dir übermenschliche Kräfte. Electronic Arts Inc.

(von Electronic Arts, für PC, Xbox One, PS4, Release: 22. Februar 2019)

Auf das Open-World-Spiel "Anthem" warten viele Gamer sehnsüchtig! In einer gefährlichen Welt voller Kreaturen und Bestien musst du die Menschheit vor dem Untergang retten. Du wirst zum Freelancer-Soldat und schlüpfst in einen coolen Javelin-Kampfanzug. Mega Grafik!

The Elder Scrolls: Blades

(von Bethesda, für iOS, Android, Release: TBA)

PC und Konsole hat die "The Elder Scrolls"-Spielreihe schon erobert, 2019 kommt ein neues Mobile-Spiel auf den Markt. Mittelalter- und Fantasy-Fans werden an dem First-Person-Rollenspiel "The Elder Scrolls: Blades" ganz sicher ihre Freude haben.

Kingdom Hearts III

Wer Disney- und Pixar-Filme liebt, sollte unbedingt Kingdom Hearts 3 spielen. Square Enix

(von Square Enix, für PS4, Xbox One, Release: 29. Januar 2019)

Im Kampf gegen die Herzlosen stürzt sich Hauptfigur Sora in "Kingdom Hearts 3" in neue Abenteuer. Auf seiner Reise durch die Disney-Welten trifft er nicht nur Jack Sparrow und Schneemann Olaf, zum ersten Mal sind auch die Pixar-Welten wie das Spielzeugland aus "Toy Story" Teil des Games.

Ori and the Will of the Wisps

In "Ori and the Will of the Wisps" gibt es ein Wiedersehen mit dem süßen Waldgeist Ori. Microsoft Studios

(von Microsoft, für PC, Xbox One, Release: 2019)

Ori ist zurück! Im Gepäck hat der kleine Waldgeist den Nachfolger des Überraschungserfolgs "Ori and the Blind Forest". In Teil 2, "Ori and the Will of the Wisps", macht sich Ori auf die Suche nach seiner wahren Bestimmung. Die Kombi aus süßen Animationen, spannenden Aufgaben und toller Musik trifft voll ins Schwarze.

Wann kommt die PC-Version von Red Dead Redemption 2?

Kein Game wird gerade so gefeiert wie "RDR 2". Aber wann erscheint endlich die PC-Version des Western-Epos? Vor einigen Wochen ist ein angebliches PC-Gameplay-Video aufgetaucht, offizielle Infos gibt es allerdings noch nicht.

