Design der PS5

Die PS5 bekommt ein geschwungenes Design und einen zweifarbigen, weiß-schwarzen Look verpasst. Sony bringt zwei Modelle raus, eine normale Standard Edition mit 4K-Bluray-Laufwerk sowie eine Digital Edition ohne Laufwerk. Passendes Zubehör darf natürlich nicht fehlen, der DualSense Controller inklusive Ladestation, eine Fernbedienung, ein Headset und die HD-Kamera machen die PS5-Reihe komplett.

Cleaner Look, schickes Zubehör: So sieht die PS5-Produktreihe aus. 2020 Sony Interactive Entertainment Inc.

PS5 Release: Wann kommt die PlayStation 5?

Das offizielle Release-Datum ist uns Sony noch schuldig, gute Neuigkeiten gibt es trotzdem: Die PS5 wird noch dieses Jahr erscheinen, Ende 2020, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, soll die neue PlayStation auf den Markt kommen.

PS5 Preis: Wie viel kostet die Konsole?

Viele Gaming-Fans hatten bei Sonys Livestream zur PS5 auch auf eine Bekanntgabe des Preises gehofft, sie gingen aber leer aus. Den Preis der PlayStation 5 will Sony noch nicht rausrücken. In Online-Shops taucht die PS5 trotzdem schon auf, hier gehen die Preise von 400 Euro bis fast 1.000 Euro. Was die PS5 bei Release kosten wird, ist und bleibt erst mal ein Geheimnis.

Spiele für die PS5

„Horizon: Forbidden West“, die Fortsetzung von „Horizon: Zero Dawn“, ist einer der Exklusiv-Titel der PS5. Sony

Was wäre eine neue Konsole ohne neue Spiele? Bei der PS5-Vorstellung hat Sony neue Spiele für die PS5 angeteasert und zudem einige viel versprechende Exklusiv-Titel präsentiert. Hier die PS5-Spiele-Highlights in der Übersicht:

Gran Turismo 7 (Release tba)

GTA 5 Enhanced (Release 2021)

Horizon: Forbidden West (Release tba)

Assassin's Creed Valhalla (Release 2021)

Sackboy: A Big Adventure (Release 2020)

Destiny 2 (Release 2020)

Godfall (Release 2020)

Spider-Man: Miles Morales (Release 2020)

Ghostwire: Tokyo (Release 2021)

Hitman 3 (Release 2021)

Returnal (Release tba)

Resident Evil Village (Release 2021)

Oddworld Soulstourm (Release tba)

Project Athia (Release tba)

