Animal Crossing New Horizonts

Bereits 2019 kündigte Nintendo erstmal Animal Crossing New Horizonts an. Als sie die Veröffentlichung des Spiels auf 2020 verschoben, waren viele Fans super enttäuscht. Seit Ende März ist es nun auf dem Markt und der Hype könnte nicht größer sein. Gefühlt alle sprechen über dieses Spiel, doch was steckt dahinter?

Animal Crossing New Horizonts: Darum geht es in dem Spiel

Die Aufmache des Spiels erinnert ehrlich gesagt eher an ein Kinderspiel. Doch besonders von Erwachsenen wird es zurzeit extrem gehyped. Influencer wie Katharina Damm oder Anna Johnson sind super addicted und zocken Animal Crossing fast täglich. Animal Crossing New Horizonts wird dabei als gemütliches Aufbauspiel bezeichnet. Ganz allgemein handelt es sich dabei um ein Lebenssimulationsspiel, vergleichbar mit „Die Sims“. Man bekommt eine Insel und baut sich auf ihr nach und nach ein eigenes Leben auf. Anfänglich erhält dabei jeder erstmal ein Zelt. Dieses kann man jedoch nach einiger Zeit in ein Haus, ein Museum, einen Dorfladen oder weiteres verwandeln. Ein größeres Ziel gibt es allerdings nicht wirklich, was das Spiel dementsprechend auch nie enden lässt. Denn auch sterben kann man in diesem Spiel nicht. Eines wird dabei schnell klar: Entweder man mag dieses Game oder man findet es super langweilig.

Animal Crossing New Horizonts: Perfekter Zeitvertreib!

Als Zeitvertreib eignet sich dieses Spiel definitiv! Perfekt natürlich, dass es gerade jetzt auf den Markt gekommen ist, wo die meisten Menschen zu Hause bleiben und super viel Zeit haben. Die Corona-Krise ist deshalb definitiv ein Grund dafür, warum dieses Spiel gerade in aller Munde ist. Animal Crossing New Horizonts fesselt einen super schnell und lässt Stunden wie Minuten vorkommen und das, obwohl man das anfangs gerade wegen der Optik so gar nicht vermutet. Verfügbar ist das Game für die Nintendo Switch. Also, falls ihr eine zu Hause herumliegen habt, solltet ihr dieses Spiel definitiv mal auschecken. :)

