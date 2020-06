Fortnite: Heftige Schummel-Vorwürfe gegen Twitch-Superstar

Tfue ist beliebtester Twitch-Streamer

Über 8 Millionen Abonnenten verfolgen seine Videos, 2019 war er der meist gesehene Streamer auf Twitch: Turner Tenney, seine Fans kennen ihn unter dem Namen Tfue, ist ein Star im Fortnite-Universum und als Profi ziemlich erfolgreich unterwegs. Nachdem Konkurrent Ninja letztes Jahr zu Mixer wechselte, konnte sich Tfue den Platz 1 auf Twitch sichern. Als einer der größten und besten Fortnite-Spieler musste Tfue schon einige Anschuldigungen einstecken, jetzt wird der 22-Jährige von Profi Zayt angegriffen, der ihm Betrug vorwirft.

Tfue soll illegale Makros in Fortnite genutzt haben

Zayt zufolge hat Tfue in Fortnite sogenannte Double Movement-Makros genutzt, mit deren Hilfe ein Spieler in eine Richtung laufen kann, während er in die andere Richtung schaut. Mit Makro-Tasten können Gamer, die eine Tastatur und Maus nutzen, leichter Aktionen im Spiel durchführen und sich so einen Vorteil verschaffen. Der Einsatz von Makro-Tasten in Fortnite ist aber verboten! Tfue ist nicht der einzige Spieler, der von Zayt angegriffen wird. In seinen Tweets nennt Zayt mehrere Namen, neben Tfue sollen auch BuckeFPS, Khanada, Kreo, UnknownArmy und Zexrow zu Makros gegriffen haben. Die Tweets hat Zayt inzwischen gelöscht, auf Anfrage von „Fortnite Intel“ hat er klar gestellt, dass es nur Beweise gegen Tfue geben soll. Falls das stimmen sollte, bekommt Tfue sicher den Ärger seiner Fans zu spüren, die Fortnite-Fans sind aktuell auch sauer auf Spiele-Entwickler Epic Games.

