Den Kampf mit der Langeweile kann sie nur verlieren, denn mit diesen Online-Spielen wird dir garantiert nie wieder boring. Bist du bereit für die angesagtesten Apps überhaupt?

Online: Apps gegen Langeweile

1. Clash of Clans

Aller Anfang ist schwer: In „Clash of Clans“ baust du dir Schritt für Schritt ein eigenes Dorf auf. Deine Siedlung wird immer größer und imposanter, davon bekommen auch die anderen Spieler Wind. Wenn du die feindlichen Angriffe zurückgeschlagen hast, steht einem Beutezug durch andere Dörfer nichts mehr im Weg. Du brauchst Unterstützung? Werde Mitglied eines Clans oder gründe deinen ­eigenen, zusammen zieht ihr in den Kampf. Ruhm und Ehre warten auf euch und natürlich der Sieg gegen die hartnäckige Langeweile!

von Supercell, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe App logo hf

2. Mario Kart Tour

Seit Anfang März können alle App-User den Multiplayer-Modus nutzen. Du und sieben andere Spieler kämpfen als Mario, Prinzessin Peach & Co. um den Titel. Neben klassischen „Mario Kart“-Strecken gibt es auch City-Strecken wie Paris.

von Nintendo Co., Ltd., kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe App logo hf

3. Brawl Stars

Bye, bye Langeweile! In „Brawl Stars“, einem Handy-Spiel von den Machern von „Clash of Clans“, machst du ­Bekanntschaft mit den Brawlern. ­Jede der Spielfiguren hat ganz spezielle Fähigkeiten und Kräfte, die du in schnellen Fights ein­setzen kannst. Wer nicht allein spielen möchte, hat mehrere ­Multiplayer-Modi zur Verfügung. (von Supercell, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe)

4. Just Dance Now

Dein Zimmer wird zum Dance­floor und von deiner Langenweile kannst du dich jetzt verabschieden: Um das Spiel starten zu können, brauchst du dein Handy, die App und einen mit dem Internet verbundenen Bildschirm. Such dir einen Song aus und folg der Choreo auf dem Bildschirm, dein Handy in der Hand (gut festhalten!) erkennt deine Bewegungen. Frag doch mal deine Family, ob sie auch mittanzen möchte! (von Ubisoft, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe)

5. Sky: Children oft he Light

„Sky: Children of the Light“ ist ein ganz besonderes Multiplayer-Erlebnis! Als Kind des Lichts begibst du dich auf eine Reise durch das fantastische Himmelsreich. Du schließt neue Freundschaften, triffst Spieler aus der ganzen Welt, musst Geheimnisse aufdecken und versteckte Schätze finden. Spiele-Entwickler thatgamecompany hat eine wunderschöne Welt mit traumhaften Landschaften und toller Musik erschaffen.

von tahtgamecompany, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe App logo hf

6. QuizUp

Egal, ob du ein Fußball-Fan, Disney-Profi, K-Pop-Experte oder Sprachtalent bist – bei „QuizUp“ findest du Rätsel aus vielen verschiedenen Themengebieten. Du kannst Freunde einladen oder dein Wissen in einem Duell mit Zufallsgegnern auf der ganzen Welt.(von Glu, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe)

7. Mobile Legends: Bang Bang

„Mobile Legends“ ist ein beliebtes MOBA-Game (Mobile Online Battle Arena). Elfen, Magier, Ritter und mehr kämpfen Seitean Seite in fünfköpfigen Teams und stellen ihr Können in der Arena unter Beweis. Wer hat die besseren Kampf- und Teamwork-Skills? Auf in die Schlacht!(von Moonton, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe)

8. UNO!

Ein Kartenspiel auf dem Handy? Ja, das geht! Die „UNO!“-App hat einige nice Features, die das Spiel spannender ­machen. Du kannst dein Glück bei Turnieren versuchen, zusammen mit einem Partner gegen ein anderes Team im Zwei-gegen-zwei-Modus antreten oder eine „UNO!“-Party mit deinen Freunden schmeißen.

von Mattel163 Limited, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe App logo hf

9. Scrabble GO

Trainier deine grauen Zellen! Wenn du bei diesem Game ­gewinnen möchtest, musst du deinen Wortschatz ausgraben. Nur so kannst du Ordnung in den wilden Buchstabensalat bringen und deine Gegner und Freunde sprachlos machen. (von Scopely, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe)

10. Asphalt 9 Legends

Die Asphalt-Reihe liefert rasanten Fahrspaß am Handy. Auch der aktuelle neunte Teil hat einiges auf Lager. Hol dir einen schicken Fuhrpark mit ordentlich PS und zeig auf actionreichen Strecken, welche Stunts du draufhast. Du möchtest auch gegen deine Freunde antreten? Mit der Club-Option könnt ihr eure eigenen ­Multiplayer-Rennen fahren.

von Gameloft, kostenlos für Android und iOS, In-App-Käufe App logo hf

Du hast immer noch Langeweile? Auch wenn das eigentlich nicht sein kann, helfen dir vielleicht die Sterne weiter. Hier kommen lauter Tipps, die deinem Sternzeichen gegen Langeweile helfen.