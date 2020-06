Fortnite Season 3: Release verspätet sich

Die Wartezeit auf die 3. Season von Fortnite wird immer länger und die Fans können den Start kaum noch abwarten. Ursprünglich sollte die neue Season von Kapitel 2 schon im April erscheinen, dann wurde sie auf den 04. Juni verschoben. Doch daraus wurde nichts, als neuer Release-Termin wurde daraufhin der 11. Juni angepeilt. Ganz nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“, hat Epic Games jetzt nochmals den Start nach hinten geschoben und neue Termine bekannt gegeben. Hinter der erneuten Verspätung steckt allerdings ein wichtiger Grund!

Neuer Start-Termin für Season 3

Epic Games hat sich aufgrund der aktuellen Geschehnisse und den „Black Lives Matter“-Protesten, an denen auch viele Stars teilnehmen, für eine Verschiebung entschieden: „Wir glauben fest an Gleichberechtigung und andere Formen der Gerechtigkeit, an Vielfalt und Inklusion. Wir glauben auch daran, dass diese Grundwerte über der Politik stehen. Das Team möchte Saison 3 unbedingt veröffentlichten. Allerdings halten wir es für angebracht, unseren Mitarbeitern eine Auszeit zu geben, in der sie sich um sich selbst, ihre Familien und ihr soziales Umfeld kümmern können.“ Eine wichtige Botschaft und eine Entscheidung, die viele Gamer verstehen können und supporten! Das Live-Event „Das Gerät“ zur neuen Season wird am 15. Juni stattfinden, am 17. Juni startet dann die 3. Season. Was genau die Spieler erwartet, ist noch unklar, diesen Sommer wird aber auf jeden Fall ein ganzer Film im Spiel Fortnite zu sehen sein.

