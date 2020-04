Astronomical: Fortnite-Event mit Travis Scott

Was kommt dabei raus, wenn sich Fortnite-Entwickler Epic Games und Rapper Travis Scott zusammentun? Ein krasses Event mit Live-Konzerten, neuer Musik, neuen Herausforderungen und mehr! Das Travis Scott-Event hört auf den Namen „Astronomical“, vom 24. - 26. April spielt Scott mehrere In-Game Shows. Ab dem 21. April warten spezielle Astronomical-Herausforderungen auf die Spieler. Wer sie erfolgreich meistert, kann die passende Ausrüstung freischalten. Travis Scott bekommt natürlich auch einen Platz in der Ikonen-Reihe, seine Outfits, Emotes & Co. sind ebenfalls ab dem 21. April verfügbar.

Travis Scott gibt In-Game Konzerte: Das sind die Tourdaten

Da Fortnite weltweit gespielt wird, hat sich Epic Games für mehrere Konzerte zu unterschiedlichen Zeiten entschieden. Insgesamt stehen fünf Konzerte inklusive der Weltpremiere eines neuen Songs von Travis Scott an:

Freitag, 24. April um 1 Uhr (MESZ)

Freitag, 24. April um 16 Uhr (MESZ)

Samstag, 25. April um 6 Uhr (MESZ)

Samstag, 25. April um 17 Uhr (MESZ)

Sonntag, 26. April um 0 Uhr (MESZ)

Der Einlass ist 30 Min vor Beginn, früh kommen lohnt sich ;) Da wegen dem Corona-Virus immer mehr Events und Konzerte abgesagt werden, sind die Fortnite-Konzerte eine willkommene Abwechslung. Du kannst eine mega Show anschauen und bekommst dank deines Konzert-Besuches den „Astroworld-Orkan“-Hängegleiter plus zwei Ladebildschirme.

