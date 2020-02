Welches Handy verkauft sich am besten?

Wer ein neues Handy kauft, hat die Qual der Wahl. Die Konkurrenz ist groß und die Auswahl riesig. Apple lässt sich immer wieder neue Features für das iPhone einfallen, Samsung verbessert seine Smartphone-Technik und auch Huawei & Co. entwickeln neue Ideen. Aber: es kann nur einen geben! Wie 9to5mac berichtet, hat das Forschungsunternehmen Omdia herausgefunden, welches Handy im letzten Jahr bei den Usern besonders gut ankam und eine überraschende Bestenliste aufgestellt.

Handy-Ranking: Platz 1 geht an ...

And the winner is … Apple! Technik-Gigant Apple holt sich die Krone, auf den ersten Blick ist das keine große Überraschung. Nicht der Handy-Hersteller, sondern das Modell auf dem ersten Platz sorgt für überraschte Gesichter. Das iPhone XR ist das beliebteste Smartphone 2019 und führt das Ranking an! Dank krassen Verkaufszahlen, das iPhone XR wurde im letzten Jahr 46,3 Millionen Mal verkauft, überholt das iPhone XR sogar das iPhone 11 und verdrängt Apples Flagship auf den zweiten Platz. Neben Apple schaffen zwei weitere Handy-Hersteller den Sprung in die Top 10: Samsung und Xiaomi, ein Produzent der immer beliebter werdenden China-Handys.

Die 10 beliebtesten Handys 2019

iPhone XR von Apple (46,3 Mio.) iPhone 11 von Apple (37,3 Mio.) Galaxy A10 von Samsung (30,3 Mio.) Galaxy A50 von Samsung (24,2 Mio.) Galaxy A20 von Samsung (19,2 Mio.) iPhone 11 Max Pro von Apple (17,6 Mio.) iPhone 8 von Apple (17,4 Mio.) Redmi Note 7 von Xiaomi (16,4 Mio.) iPhone 11 Pro von Apple (15,5 Mio.) Galaxy J2 Core von Samsung (15,2 Mio.)

