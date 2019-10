China Handys: Das können die Smartphones aus Fernost!

Meizu 16S

erhältlich über meizu.de.aliexpress.com

• Meizu ist einer der Außenseiter auf dem deutschen Handy-Markt und noch relativ unbekannt.

• Das „Meizu 16S“, das Teil der aktuellen Smartphone-Flotte ist, kann aber locker mit der Konkurrenz mithalten. Es ist gut verarbeitet, die 20-MP-Frontkamera sorgt für nice Selfies, um alle anderen Motive kümmert sich die 48-MP-Hauptkamera.

Dieses China Handy soll locker mit der Konkurrenz mithalten können. PR

OnePlus 7 Pro

erhältlich auf oneplus.com oder über amazon.de

• Das chinesische Unternehmen OnePlus ist 2013 ins Smartphone-Business eingestiegen, auch in Deutschland wird die Marke immer bekannter. OnePlus steht für technisch gut ausgestattete China-Handys, das „OnePlus 7 Pro“ macht da keine Ausnahme.

• Das randlose Display ohne Notch kann sich sehen lassen, die 48-MP-Kamera schießt kontrastreiche und scharfe Fotos.

Besonderes Highlight: das randlose Display. PR

Xiaomi Mi 9T Pro

erhältlich über amazon.de

• Xiaomi ist gekommen, um zu bleiben!

• Der Handy-Hersteller möchte nun auch den deutschen Markt erobern, mit dem „Mi 9 T Pro“ könnte das klappen: starker Prozessor, 48-MP-Weitwinkel-Kamera, Pop-up-Front­kamera und ein stabiler Akku, der nicht gleich den Geist aufgibt. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dieses China Handy überzeugt vor allem mit seinem Preis. Erhältlich ist es schon ab 340€. PR

Cubot X20 Pro

erhältlich über gearbest.com

• Schon mal was von Cubot gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit! Cubot hat vor allem preiswerte Phones mit einer guten Ausstattung im Angebot. Wer für ein ordent­liches Handy nicht tief in die Tasche greifen möchte, ist bei Cubot richtig.

• Das „Cubot X20 Pro“ setzt auf ein 6,3-Zoll-Display, Android 9.0 Pie ab Werk und eine Triple-Kamera inklusive Ultra-Weitwinkel-Kamera sowie intelligenter Szenenerkennung.

Das Highlight hier: die gute Kamera! PR

Oppo Reno 2

erhältlich über cect-shop.com (demnächst verfügbar)

• Im asiatischen Raum zählt Oppo zu den größten Her­stellern, bei uns hat die Marke noch nicht Fuß gefasst.

• Das „Reno 2“ erkennst du an einer kleinen, ausfahrbaren Haifischflosse, in der sich die Selfie-Kamera versteckt. Bei der Hauptkamera, einer Quadkamera, liefern gleich vier ­Module lebendige Fotos.

Dieses Handy aus China soll wohl schon bald in Deutschland verfügbar sein. PR

Darauf solltest du achten:

Die neuen Handys von Samsung und Apple kannst du problemlos in jedem Laden und Online-Shop kaufen, ganz so leicht ist es bei den Modellen von OnePlus, Xiaomi & Co. noch nicht. Hier wirst du aber online fündig, bekanntere Marken wie OnePlus und Xiaomi sind inzwischen auch bei Amazon verfügbar. Um böse Überraschungen beim Zoll oder der Garantieabwicklung zu vermeiden, solltest du am besten bei einem deutschen Shop bestellen. In erster Linie ist es aber wichtig, dass es sich um einen vertrauenswürdigen Shop und Verkäufer handelt. Zum Beispiel bei AliExpress und Gearbest werden viele Phones aus Fernost angeboten.

Das könnte dich noch interessieren:



Cloud Gaming: Alles was du darüber wissen solltest

Threads: Das ist die neue Instagram-App!