Threads: Das ist die neue Instagram-App

Bei Instagram verändert sich ständig irgendetwas. Jetzt gibt es wieder eine neue mega coole Funktion! Am 3. Oktober 2019 hat Facebook eine neue App für Instagram-Nutzer gestartet! Neben Instagram-Stories, der normalen Fotofunktion und der Nachrichten-Funktion gibt es jetzt eine erweiterte Möglichkeit, wie du mit guten Freunden über Instagram kommunizieren kannst! Es scheint, als würde die eigentliche Foto-Plattform Instagram immer mehr zum WhatsApp-Ersatz . Du kannst mit "Threads" Fotos, Videos, Nachrichten, Stories und den Status mit den Kontakten deiner Instagram-Liste enger Freunde teilen. Dabei legst du fest, wer dich auf Threads erreichen kann, und kannst dich auf die Personen konzentrieren, die dir am wichtigsten sind. So sieht das dann aus:

So sieht die "Threads" by Instagram-Ansicht für iOs-Nutzer aus



Instagram: Neue Nachrichten-Funktion

Seit 2018 gibt es bei Instagram die Möglichkeit, Story-Content nur mit deinen engen Freunden zu teilen. Mit Threads hast du nun die Möglichkeit, genau diesen Personen Nachrichten zu senden! Was du dafür brauchst? Natürlich Instagram und die "Threads"-App! Beim Öffnen der Anwendung startet auch schon direkt der Kameramodus und du kannst lustige Momente verschicken, die du nicht mit der Öffentlichkeit, sondern nur mit deinen Freunden teilen kannst. Mega! Eine weitere coole Funktion von "Threads": Ein eigener Status. So sehen deine Kontakte, was du gerade machst oder ob du zu busy bist, um direkt zu antworten. "Threads" steht ab sofort unter iOS und Android zum Download verfügbar. Viel Spaß damit!

