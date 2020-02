Apple Maps mit neuen Nahverkehr-Infos

Wenn dich dein Orientierungssinn mal wieder im Stich lässt und du völlig verwirrst herumirrst, brauchst du nur dein iPhone zücken und einen Blick auf Apple Maps werfen. Die Karten-App hilft dir beim Navigieren und hat immer die schnellste Route parat – egal ob du zu Fuß, im Auto oder mit den Öffentlichen unterwegs bist. Der öffentliche Nahverkehr ist bei Apple Maps ganz neu dabei. Ein super praktisches Feature, das dir im Alltag echt weiterhilft. Apple Maps kannst du nicht nur am iPhone nutzen, auch am iPad, iPod touch oder am Mac kannst du die Karten abrufen.

Noch mehr Städte mit ÖPNV-Daten

In Deutschland konntest du bei Apple Maps bisher nur in Berlin die Abfahrtszeiten von U-Bahn, S-Bahn & Co. abrufen, dank der Erweiterung der ÖPNV-Daten (Öffentlicher Personalnahverkehr) sind weitere Städte wie Hannover, München, Frankfurt Leipzig oder Stuttgart jetzt auch vertreten und du kannst mit deinem Handy deutschlandweit Routen mit den Öffis planen. Wenn du eine Route planst, musst du nur deinen Start- und Zielort angeben und dann die ÖPNV-Option auswählen. Schon spuckt dir Apple Maps Echtzeit-Daten mit einer passenden Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus. Aktuell sind noch nicht alle Verkehrsmittel in allen Städten verfügbar. So werden beispielsweise in München bisher nur die Fahrplandaten der S-Bahn angegeben, U-Bahn, Bus und Tram werden bei der Routen-Planung von Apple Karten noch nicht berücksichtigt und angezeigt. Wer mit den Öffentlichen fährt, setzt ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, das ist vielen bewusst. Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie nachhaltig eigentlich dein Smartphone ist?

