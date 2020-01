Netflix: DIESE Serie lässt "Riverdale" und Co. alt aussehen!

Die beliebtesten Serien auf Netflix

Netflix ist eine der beliebtesten Streaming-Plattformen der Welt und sorgt mit den Produktionen immer wieder für Wirbel: Die neue Staffel "Stranger Things" setzte einen neuen Netflix-Rekord und bei "Tote Mädchen lügen nicht" wurde sogar eine Zeit spekuliert, ob die Serie verboten werden soll. Der Anbieter polarisiert eben gerne und will mit seinen Serien zum denken anregen. Genau das sorgt regelmäßig für Hypes. Auch wenn Serien wie "Riverdale" und "Haus des Geldes" international durch die Decke gehen, gibt es in Deutschland eine andere Serie, die 2019 am häufigsten geschaut wurde.

Top Ten Serien in Deutschland 2019

Netflix veröffentlichte eine Top Ten Liste der am meisten gestreamten Serien des Jahres 2019. An der Spitze: Die neue Fantasyserie "The Witcher"! Das ist eine ziemlich reife Leistung. Schließlich ist die Serie erst am 20. Dezember auf Netflix erschienen und hat es damit in nur 11 Tagen geschafft, alle zu überholen. Aber hier die gesamte Liste:

Was auffällt: Internationale Hype-Serien wie "Riverdale" oder "Chilling Adventures of Sabrina" tauchen in der Liste gar nicht auf! Dafür schneitet die deutsche Produktion "How To Sell Drugs Online (Fast)" extrem gut ab. Gute Neuigkeiten dazu: Es wird dieses Jahr auch eine zweite Staffel der Serie geben! Auch "Sex Education", "Stranger Things", "Haus des Geldes", "The Umbrella Academy", "Tote Mädchen lügen nicht", "Élite" und "You – Du wirst mich lieben" werden dieses Jahr sicher fortgesetzt.

