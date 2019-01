„You – Du wirst mich lieben“: Alle Infos zu Staffel 2 der Netflix-Serie

„You – Du wirst mich lieben“ Staffel 2: Starttermin

Weil die Netflix-Serie um die hübsche „Beck“ (Elizabeth Lail) und ihren Stalker „Joe“ (Penn Badgley) seit Ende Dezember 2018 weltweit große Erfolge feiert, ist es natürlich kein Wunder, dass die Macher ziemlich schnell grünes Licht für den Dreh einer Fortsetzung bekamen. Der Dreh hat ersten Informationen zufolge bereits begonnen, ein Release-Date ist allerdings noch nicht sicher. Es wird jedoch vermutet, dass „You – Du wirst mich lieben“ Staffel 2 im Herbst an den Start gehen soll und wieder zehn Folgen haben wird.

Das passiert in „You – Du wirst mich lieben“ Staffel 2

Diesmal soll sich in „You“ nicht wie in der ersten Staffel alles in New York abspielen, sondern in Los Angeles. Die Handlung soll in der Vergangenheit liegen und sich um „Joes“ Leben drehen, bevor er auf „Beck“ trifft. Was hat es mit seiner dunklen Seite auf sich, was ist seine Vorgeschichte? Warum ist er, wie er ist? In Staffel 2 soll auch seine Ex-Freundin „Candace“ eine größere Rolle spielen, die in der ersten Staffel immer wieder in Flashbacks zu sehen ist. Vielleicht erfahren wir dann auch endlich, was wirklich mit ihr passiert ist… Eins ist also schon mal sicher: Es wird mega spannend!

