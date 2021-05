Timothée Chalamet schnappt sich diese krasse Rolle!

Timothée Chalamet gehört nicht erst sei „Call Me By Your Name“ zu den ganz Großen in Hollywood! Während wir immer noch nur darüber spekulieren können, ob der Star bald in einem Disney-Sequel zu sehen sein wird, wurde kürzlich bekannt, dass er eine bestimmte Rolle schon jetzt sicher hat. Nicht schlecht für jemanden, der „den ganzen Tag mit sich selbst“ spielt, würden wir mal sagen! 😉

Chalamet bald zu sehen als „Willy Wonka“

Chalamet wird im Prequel von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ zu sehen sein und spiel niemand geringeren als Willy Wonka! Wer sich gerade fragt, was das alles bedeutet, hier eine kurze Zusammenfassung: Das gleichnamige Buch wurde 1964 vom Autor Roald Dahl veröffentlicht, die Verfilmung ließ nicht lange auf sich warten, denn schon 1971 kam der inzwischen zum absoluten Klassiker avancierte gleichnamige Film heraus. Tim Burton nahm sich der Story dann für ein Remake im Jahr 2005 an. Die Hauptrolle – Willy Wonka, der mehr als exzentrische Besitzer der Schokoladenfabrik – übernahm damals sein liebster Schauspieler, Johnny Depp. Da wir ihn wegen diverser gerichtlicher Verfahren vermutlich nicht so bald wiedersehen werden (in IRGENDEINER Rolle), war es nur logisch, sich für das Prequel „Wonka“ einen Jungschauspieler mit weißer Weste zu schnappen. Das ließ sich Chalamet nicht zweimal sagen!

Worum geht’s in „Wonka“?

Der Film ist bereits seit 2016 in der Produktion, Produzent hinter dem Film ist David Heyman, den die Leute von seiner Arbeit für die „Harry Potter“-Reihe kennen. Wir haben also einen Profi am Werk, was surreale Welten angeht, was schon einmal beruhigend ist! 😉 Chalamet hat sich gegen Konkurrent Tom Holland beim Casting durchgesetzt, war aber lange schon der Favorit – nicht ohne Grund, wie sich nun zeigte. Der Film wird – wie auch das Original schon – Musikeinlagen, Tanz und Gesang beinhalten, wir werden also eine ganz neue Seite von Chalamet erleben dürfen. Drehen wird sich „Wonka“ um die Hintergrundgeschichte der Figur Willy Wonka und seinen Abenteuern, die ihn schließlich zur Eröffnung der recht seltsamen Schokoladenfabrik führten. Der Film ist erst für den März 2023 angesetzt – viel Zeit also für Chalamet, sich dem Tanztraining zu widmen. Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit „Dune“, der Chalamet ebenfalls in der Hauptrolle hat und am 01. Oktober 2021 erscheinen wird.