Tom Holland und Zendaya – peinliche Furz-Panne bei "Spider-Man"

Tom Holland gesteht peinliche Furz-Panne am Set von "Spider-Man"

Seitdem Tom Holland und Zendaya ihren ersten Pärchen-Auftritt hatten, können Fans gar nicht mehr genug von den beiden bekommen. Zum Glück gibt es immer wieder süße Liebes-Botschaften, die beide aneinander verteilen, aber auch die ein oder andere lustige Story!

In einem Interview gestand Tom Holland eine peinliche Furz-Panne am Set von "Spider-Man: No Way Home". Während eines Stunts soll er Zendaya angefurzt haben! "Wir waren alle aneinander festgemacht. Du saßt auf meinem Schoß und Jacob umarmte uns beide. Dann mussten wir abspringen und uns drehen. Das war ein bisschen gruselig, aber wir haben es echt gut gemacht. Dann habe ich gefurzt. Erinnerst du dich? Ich habe dich angefurzt", sagte Tom Holland in dem Interview zu Zendaya, die mal wieder sehr savage reagierte …

Zendaya über die Furz-Panne von Tom Holland: "Ich habe es klappern gespürt!"

Tom Holland schob seine Furz-Panne am "Spider-Man"-Set übrigens auf seinen Anzug, der so eng sei, dass er den Pups rausgequetscht habe.

Zendaya sagte nur: "Es war sehr offensichtlich, ich habe sogar das Klappern gespürt." Daraufhin entschuldigte sich Tom Holland lachend bei seiner Freundin. Beweist mal wieder, dass jeder Mensch furzen muss – auch Superhelden – und es gar nicht so schlimm ist, wenn euch das mal vor eurem Crush passiert. Zendaya scheint Tom Holland noch immer zu mögen!

