Zendaya: Süße Liebes-Botschaft an Tom Holland

Zendaya und Tom Holland hatten vor Kurzem einen zuckersüßen Pärchen-Auftritt – und sind einfach generell ein wunderschönes Paar! 💖

Nachdem sie vorerst zum letzten Mal gemeinsam für „Spider-Man: No Way Home“ vor der Kamera standen, muss Zendaya nicht mehr um das Leben von Holland fürchten. Eine tolle gemeinsame Zeit hatten beide trotzdem am Set, wie aus der Liebes-Botschaft deutlich wird, die Zendaya kürzlich auf Instagram veröffentlicht hat! Darauf zu sehen ist Holland im „Spider-Man“-Anzug, wie er an Seilen befestigt in der Luft hängt. Das zweite Bild zeigt Holland als kleines Kind, wie er als „Spider-Man“ verkleidet war. So süß! Auch die Bild-Caption dazu lässt Fan-Herzen und Shipper*innen höher schlagen: „Mein Spider-Man. Ich bin so stolz auf dich, manche Dinge ändern sich nie und das ist auch gut so.“ Aaaaaaw!

Holland und Zendaya machen „Spider-Man“ besonders

Inzwischen gibt es 9 Filme, in denen „Spider-Man“ auftaucht – 3 mit Tobey Maguire, 2 mit Andrew Garfield und 4 mit Holland in der Rolle der freundlichen Spinne aus der Nachbar*innenschaft. Jeder der drei Schauspieler brachte etwas Besonderes mit sich. Bei Holland und seiner „Spider-Man“-Trilogie war es zweifellos die besondere Chemie zwischen ihm und „seiner“ MJ, Zendaya. Dass die beiden auch im echten Leben ein Paar wurden, ist nur die Körnung des Ganzen. Übrigens war das nicht das erste Mal, dass ein „Spider-Man“ mit seiner Film-Liebe zusammenkam: Andrew Garfield und Emma Stone, die in „Amazing Spider-Man“ Gwen Stacey spielte, wurden ebenfalls ein Paar, nachdem sie sich am Set kennengelernt hatten. So schön. 💖

