Zendaya und Tom Holland sind das neue Traumpaar!

Zendaya und Tom Holland ließen erst vor kurzem die Liebes-Bombe platzen und machten es offiziell: Ja, die beiden sind ein Paar! 💖

Nach dem ersten süßen Pärchen-Auftritt überraschte Zendaya nun mit einer etwas erschreckenden Beichte: Der „Spider-Man“-Star hat große Angst um das Leben ihres Boyfriends und Schauspielkollegen Tom Holland …

„Wenn ich ihn so ansehe, bekomme ich Angst“

In „The Graham Norton Show“ sprachen Zendaya und Holland über den neuen – und krass gehypten – „Spider-Man“-Film. „No Way Home“ wird das Ende der Trilogie sein, was für viele Fans eine traurige Nachricht ist – für Zendaya dürfte allerdings ein Stein vom Herzen fallen, denn wie sie im Interview verriet, hat sie am Set immer große Angst um ihren Boyfriend. Warum? Weil der „Spider-Man“-Anzug ein Einteiler ist und sie Angst hat, dass er irgendwann an seinem eigenen Erbrochenen erstickt! 😂 Wie sie selbst sagt: „Ich hab immer diese Angst, dass er, wenn er wirklich hart arbeitet oder etwas passiert, dass er sich übergeben muss. Und wie soll er das dann rauskriegen? Wenn ich ihn ansehe, bekomme ich Angst, es stresst mich einfach.“ Ein Glück hat sie das nun fürs Erste hinter sich! 🙈

