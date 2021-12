Tom Holland & Zendaya: Ihre Liebe wurde verboten!

„Tut das nicht – lasst es einfach.“

Tom Holland und Zendaya sind ganz offiziell ein Paar und wir lieben es! Vor kurzem hatten die beiden ihren ersten richtigen und unheimlich süßen Pärchen-Auftritt. 😍

Zendaya hinterließ auch eine richtig cute Liebes-Botschaft für Tom Holland auf Instagram. Die beiden scheinen wirklich glücklich miteinander zu sein und sich sehr für den Erfolg der anderen Person zu freuen. Wir staunten nicht schlecht, als wir erfuhren, dass die beiden nie hätten zusammenkommen sollen! Jedenfalls war das der Rat von Amy Pascal, einer Marvel-Regisseurin, die sich die beiden vor einigen Jahren zur Brust genommen hatten. In einem Interview mit der New York Times sagte Pascal dazu: „Ich nahm Tom und Zendaya getrennt zur Seite als wir sie zum ersten Mal casteten und habe ihnen einen Vortrag gehalten. Tut das nicht – lasst es einfach. Versucht, es zu lassen.“ Wir sehen ja, wohin das geführt hat. 😂

Alle „Spider-Man“ dateten ihre Film-Liebe

Witzigerweise hat sie nicht zum ersten Mal versucht, eine Liebesbeziehung der Hauptdarsteller*innen zu unterbinden. Denselben Ratschlag gab sie nämlich auch 2012 an Andrew Garfield und Emma Stone, die beide für „Amazing Spider-Man“ vor der Kamera standen! „Es kann die Sache einfach sehr kompliziert machen, weißt du? Aber sie haben mich alle ignoriert.“ 😂 Garfield und Stone waren für ganze vier Jahre zusammen! Und auch Tobey Maguire und Kirsten Dunst, die in der allerersten „Spider-Man“-Trilogie die Hauptrollen hatten, waren eine Zeitlang in einer Beziehung. Regisseur Sam Raimi bestätigte das gegenüber The Sidney Morning Herald: „Sie haben offenbar eine Beziehung miteinander gehabt, ich glaube, irgendwann ab der Mitte des ersten Films. Aber sie haben sich definitiv vor dem zweiten Film wieder getrennt.“ Offenbar können die „Spider-Man“ nicht von ihrer MJ (beziehungsweise Gwen Stacey in Stones‘ Fall) lassen. 💖

