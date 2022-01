"Spider-Man"- Tom Holland: Zendaya kämpft für neues Projekt

Tom Holland: Er will in Zendaya's Serie "Euphoria" mitspielen

Es wäre der Traum für viele Tomdaya Fans: Nach den "Spider-Man"-Filmen ist es jetzt gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir Tom Holland und Zendaya bei einem ganz anderen Projekt zusammen auf dem Bildschirm sehen werden.

Denn der Schauspieler war letztens nicht nur auf einem Foto am Set von "Euphoria" zu sehen, sondern er hat auch schon seit längerer Zeit immer wieder nachgefragt, ob er nicht eine Rolle bekommen könnte. Er plauderte sogar aus, dass er das Set der Drama-Serie während der Dreharbeiten zu Staffel 2 mindestens schon 30-mal besucht hat.😁

Tom Holland: Diese Rolle könnte er bald bei "Euphoria" spielen

Auch mit Zendaya hat Tom Holland natürlich schon mehrfach über die Möglichkeit, eine Rolle in der Serie zu bekommen, gesprochen. Während eines Interviews mit IMDb hat auch der Rest des Casts überlegt, welche Rolle Tom Holland in der Serie übernehmen könnte und es waren sich alle einig: Spider-Man. Warum? Sidney Sweeney ist der Meinung: "Ich denke, wir brauchen Spider-Man, der vorbeikommt und den Tag rettet." Eine "Euphoria" Crossover-Episode mit "Spider-Man", ob das möglich ist? Der Cast ist sich sicher, dass Showrunner Sam Levinson sich da bestimmt etwas einfallen lassen kann.

Nur Zendaya schien nicht wirklich von der "Spider-Man"-Idee überzeugt zu sein: "Ich weiß nicht, wie Disney das finden würde, aber ja." Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie schon mehrmals um sein Leben fürchtete, als der Schauspieler als Spider-Man unterwegs war. Aber egal, ob als Spider-Man oder in einer anderen Rolle, wir sind uns sicher, dass Tom Holland seinen Auftritt in der Serie bekommen wird.

