Hollywood-Filme: 10 schockierende Tricks

Der neue Trailer zu einem lang ersehnten Hollywood-Film erscheint endlich. Worauf ihr wetten könnt: In den Kommentaren beschweren sich Leute darüber, dass der Trailer schon die komplette Handlung verrät. So ist es wirklich bei fast jedem Trailer und war es zum Beispiel auch bei "Justice League". Aber warum wird in Trailern immer so viel gespoilert? Hollywood macht das tatsächlich mit Absicht und hinter diesem Trick versteckt sich ein plausibler Grund, den Regisseur Robert Zemeckis in einem Interview verraten hat: "Wir wissen aus Studien über Film-Marketing, dass Zuschauer*innen wirklich alles sehen wollen, was sie zu sehen bekommen, bevor sie sich dazu entscheiden, einen Film zu gucken. Ich vergleiche es gerne mit McDonald's. Es ist so unfassbar erfolgreich, weil es keine Überraschungen gibt. Man weiß ganz genau wie es schmecken wird. Jeder kennt das Menü." Das menschliche Unterbewusstsein ist sehr machtvoll. Hollywood spoilert in Film-Trailern also absichtlich so viel, damit Kino-Besucher*innen genau wissen, was sie erwartet und Lust bekommen den Film zu gucken.