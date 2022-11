Hollywood-Tricks: Film-Stars schummeln am Set!

Texte auswendig lernen – der Horror vieler Schauspieler*innen. Wer genau das so faszinierend findet, dem müssen wir hier einen kleinen Dämpfer geben. Einige hochkarätige Film-Stars arbeiten nämlich mit einem Knopf im Ohr und müssen ihre Texte nicht mehr auswendig lernen. Stattdessen bekommen sie alles vorgesagt und müssen nur nachplappern. Johnny Depp ist einer der ersten Schauspieler, von dem man das gehört hat. Viele vermuteten, dass es an seinen privaten Problemen läge, aber er selbst sagt, dass er dies nur benutzen würde, um Geräusche aus der Umgebung (wie Explosionen) zu hören, damit er besser darauf reagieren könne. Robert Downey Jr. hingegen gibt offen zu, dass er den Knopf im Ohr benutzt, um nicht unnötig viel Text zu lernen. Oft werden Zeilen nämlich wieder umgeschrieben und dann war das Merken ganz umsonst. So könne er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Dieses schummeln am Set wird von einigen Regisseuren und Produzenten außerdem supportet, gerade weil es ihnen die Möglichkeit gibt, auch kurzfristig Änderungen am Text vorzunehmen.